竹縣第二座社宅 鄰近湖口火車站

竹縣第二座社宅基地位於停二停車場，已公告變更為社福設施用地。（記者廖雪茹攝）

新竹縣社會住宅計畫，繼興建中、預計明年三月竣工的首座社宅湖口「新湖好室」，鄰近台鐵湖口車站的第二座社宅「信勢安居」基地，由停車場用地變更為社會福利設施用地，經都市計畫審議等行政程序，本月公告，將由內政部委託國家住宅及都市更新中心規劃、興建。

停車場都計變更為社福設施用地

竹縣府表示，湖口都市計畫停車場用地變更為社福設施用地案，變更的停二（成功）停車場位於湖口都市計畫區中心，達生路與成功路口，面積〇．四三公頃。鄰近台鐵湖口車站，周邊五百公尺範圍內有湖口戶政所、地政所、消防分隊、新湖國小及湖口鄉公所等公共設施，生活機能便利。

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停二開闢多年，目前提供一二八個平面汽車停車位，據統計使用率僅二十至三十％，為照顧青年及弱勢族群的居住需求，落實中央住宅政策與有效利用閒置公有土地，配合興建示範性的社宅，以符合大眾運輸導向的都市發展理念，提供更多停車空間，並配置社福、商業服務空間。

全縣7處社宅基地 國都中心興辦

縣府產業發展處表示，目前新竹縣共有七處社宅預定基地，分別位於竹北市兩處、竹東鎮三處及湖口鄉兩處等，全由國家住都中心評估及規劃興建，縣府協助辦理用地變更行政作業，未來合計將可提供近二千戶社宅。

其中位於湖口鄉信義街的「新湖好室」已於二〇二三年十一月動工，由國家住都中心耗資七億六八四九萬元興辦，為一棟地上十一層、地下兩層建物，總戶數一三二戶，內部規劃有日照中心與托嬰中心等，目前施工進度約六成，預計明年三月竣工。

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