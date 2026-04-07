啟用1年壞一半 竹圍遊艇碼頭停擺4年

竹圍漁港遊艇專用碼頭24個浮動碼頭至今仍停用。（桃園市農業局提供）

錯用台北港水文報告 施工廠商賠償986萬 年底完成水文調查提修復案

桃園市政府斥資一．八九億元改善竹圍漁港，並打造有六十三個泊位的遊艇專用碼頭，卻因錯誤引用台北港水文報告，導致遊艇碼頭建成啟用不久就損壞廿四個浮動碼頭，至今仍停用，市府為此對施工及規劃設計監造廠商提告求償，市府農業局長陳冠義表示，施工廠商賠償九八六萬，設計監造商仍審理中，另外，水文調查還在進行中，預計今年底完成，再依結果提出修復方案。

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斥資1.89億改善 24個浮動碼頭停用

桃園市府於二〇一五年八月推動「竹圍漁港上架場（修船碼頭）興建計畫第二期工程」，總經費一．八九億元，工程項目包括碼頭、排水、景觀、道路等，其中，遊艇碼頭經費約四千萬元，二〇二一年三月完工啟用，卻陸續有廿四個浮動碼頭損壞，市長張善政上任後啟動公共工程體檢，發現是錯誤引用台北港水文報告所致，台北港水文報告浪差僅廿到四十公分，但實測竹圍漁港浪差達五十到九十公分，根本不符合實際現況，農業局因此對廠商提出民事求償。

市議員林政賢表示，竹圍漁港遊艇碼頭啟用不到一年就損壞，市府除了提供與廠商的訴訟進度，損壞的浮動碼頭至今未看到修復期程。

規劃設計監造求償185萬 法院審理中

陳冠義指出，市府分別對工程及規劃設計監造廠商求償，施工廠商部分，農業局透過履約爭議調解及採購法、民事訴訟法等程序，於二〇二四年三月提起民事求償，經桃園地院依職權提出調解，現已完成調解，施工廠商賠償九八六萬元；規劃設計監造部分，去年五月向桃園地院遞狀請求損害賠償，金額為一八五萬元，目前仍由法院審理。

議員批 除訴訟進度未看到修復期程

至於遊艇碼頭修復工程，陳冠義說，還需要重新辦理水域再利用評估及水工試驗工作，為期兩年的水文調查持續進行中，預計今年底完成，後續將依此結果提出最適修復方案。

竹圍漁港遊艇專用碼頭啟用不到1年就損壞一半。（桃園市農業局提供）

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