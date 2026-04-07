苗縣國中生朱映潼 入選教部青少年諮詢會

頭份建國國中朱映潼入選國教署青少年諮詢會。（校方提供）

教育部國教署「第八屆青少年諮詢會」錄取名單近日揭曉，苗栗縣立建國國中八年級學生朱映潼，與全國眾多高中生與大學生激烈角逐中脫穎而出，不僅是苗栗縣唯一的代表，更是全國十五位入選學子中唯一國中生。

朱映潼表示，她長期感受城鄉資源的差距，為了精進舞藝，常需獨自搭公車跨縣市至新竹上課，這份「追夢的里程數」轉化為她的使命感，讓她立志為地方爭取資源平權。她還觀察到同儕面對升學與生活壓力的情緒困擾，希望能在諮詢會中提出建言，為青少年爭取更多被理解的空間與健康的紓壓管道。

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「當面試官看到我來自苗栗時，當下的反應讓氣氛變得非常輕鬆，也讓我更容易被記住」朱映潼說，可以用「苗栗子弟」的身分站在舞台上，讓她更感光榮。

朱映潼感謝校方從面試技巧的模擬到抗壓心理的建設，讓她能在面對高年級競爭者時依然保持堅定；家人的支持更是關鍵，母親陪同蒐集資料、整理邏輯，成為她勇於挑戰的最強後盾。

面對未來可能隨名聲而來的公眾評論，八年級的朱映潼展現超齡的成熟，直言會以「讓自己做得更好」做為正向回應，透過減少社群干擾，來專注於公共事務。

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