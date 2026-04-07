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    首頁 > 生活

    《連日大雨挹注》苗栗明德水庫蓄水率9成 調節性洩洪

    2026/04/07 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    受連日降雨挹注，苗栗頭屋明德水庫昨蓄水率達9成。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

    受連日降雨挹注，苗栗頭屋明德水庫昨蓄水率達9成。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

    苗栗縣許多鄉鎮市因四日暴雨釀災，在這之前蓄水量持續探底的苗栗縣三大水庫明德、永和山與鯉魚潭，獲得此波降雨挹注，依經濟部水利署水情資料，明德水庫蓄水率昨達到九成，因持續降雨，實施調節性洩洪約六百萬噸，永和山水庫蓄水率增至四成二五，鯉魚潭水庫蓄水率達三成三二。

    台水第三區管理處前天受訪指出，永和山水庫蓄水量後續應會持續增加，前天上午蓄水率四成，昨天上午增加至四成二五，有效蓄水量為一二七三．七萬立方公尺。

    頭屋明德水庫四日雨炸苗栗當天即進帳七百多萬噸水，水庫水位一度逼近滿水位，主管機關農田水利署苗栗管理處為維護大壩安全，實施調節性洩洪。

    依水利署資料，明德水庫蓄水率昨達到九成〇一，有效蓄水量為一一一九．五萬立方公尺。明德水庫因進帳超過一千萬噸水量、水位逼近滿水位，且近日集水區可能持續降雨，明德水庫從四日起持續調節性洩洪，洩洪量約六百萬噸。

    三義鯉魚潭水庫四日之前蓄水率兩成多，前天重返三成大關，蓄水量昨持續挹注，蓄水率達三成三二，有效蓄水量為三八四二．二萬立方公尺，蓄水量可望持續增加。

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