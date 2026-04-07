阿蓮薦善堂首造8公尺王船 開光點眼

高雄阿蓮區薦善堂舉辦「丙午科五朝王巡禳災祈安福醮」活動，首次打造長約八公尺王船，昨開光點眼。（記者蘇福男攝）

開堂近百年的高雄市阿蓮區薦善堂，遵奉聖示舉辦「丙午科五朝王巡禳災祈安福醮」活動，首次打造長約二十六尺（約八公尺）王船，昨開光點眼，預計五月三日（農曆三月十七日）至彌陀區舊港口海邊「送王化舟」。

一九三四年（昭和九年）薦善堂建堂立號，主祀文衡聖帝、孚佑帝君為副主席、清水祖師為主壇，形成今日三殿規模，以扶鸞著書、宣講聖教、濟世化人為堂務宗旨，成為儒、道、釋三教合一鸞堂，為阿蓮地區信仰文化重鎮。

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薦善堂主委朱清長表示，甲辰年有信眾在薦善堂擲筊，結果一個禮拜出現三次立筊，其中一次筊杯就立在金母娘娘神位前光滑的玉石地板上，令人嘖嘖稱奇，經請示清水祖師確定要建醮，並首次打造一艘二十六尺長的王船，禮聘翁冬福王船師建造，彩繪則由國寶級大師潘麗水徒孫邱良寄老師操刀。

朱清長說，這艘王船的（舟＋參）取自大崗山中一處私人果園的一株七、八〇年的老樟樹，歷經五個多月建造完成，昨上午由道長為王船開光點眼。

朱清長並表示，預計五月二日舉行「王船出廠遊境」，三日「送王化舟」，即日起每天上午九點至晚上九點王船開放自由參觀，預約導覽電話，電洽：07-6312058、6310393。

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