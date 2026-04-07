開路、養花、引蝶 高雄雙湖公園遊客變多

高雄市雙湖公園有多條步道可連接果嶺公園，民眾可把車輛停在雙湖，一次走逛兩處公園。（記者王榮祥攝）

曾被稱無人公園 市府大量植栽 設置步道連結果嶺公園 人潮增加

由七萬座墳塚公墓改建的高雄雙湖公園（串聯澄清湖與金獅湖），二〇一八年開放後始終人煙罕至，還被稱為無人公園；高雄市政府費時半年開路、種樹、養花、引蝶，近期遊客明顯變多。

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覆鼎金公墓改建 開放後人煙罕至

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，位於原高雄縣市交界（三民、仁武），縣市合併後成為大高雄核心；市府基於城市發展、城區門面等考量，二〇一六年開始將墓區逾七萬座墳分批遷葬並改為公園，二〇一八年完工，高速公路旁的黃土山丘變為綠意盎然、景致宜人的綠色空間。但因地方對覆鼎金多有刻板印象，加上公園南側出入口需先經過殯儀館，雙湖公園啟用後始終人煙罕至，還被稱是「都市秘境」、「無人公園」。

去年啟動優化計畫 闢建新通道

工務局去年啟動優化公園計畫，將公園中、北段串接三民與仁武的小巷子整併為雙向道，今年元月開放通行，從此處進出公園可避開殯葬區，也成為往來三民與仁武新通道。

增建滯洪池 營造蝴蝶生態空間

除開路，工務局、水利局透過增闢滯洪池同時，大量栽植樹木、花朵，營造容易吸引蝴蝶、蜻蜓的生態空間，並設置多條步道連結隔壁的果嶺公園，將果嶺、雙湖串接為更廣闊的休憩場域。

鄰近民眾指出，原本鮮少人進出的雙湖公園，這陣子明顯感覺人多了；記者半年前某週日上午前往，停留一小時只遇到一個人，近期週日上午再次到訪，有長輩在公園散步，還有父母帶兩個女孩在園區內走逛。

市長陳其邁日前在議會各黨團拜會時，也主動聊到雙湖公園，強力介紹這公園變美了、樹木多了，請大家有空可以去看看。

原被稱為無人公園的高雄雙湖公園，經過高市府啟動改造，近期探訪民眾明顯增加。（記者王榮祥攝）

高雄市雙湖公園因為地理位置被形容是「都市秘境」，其優勢條件近期逐漸被注意到。（記者王榮祥攝）

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