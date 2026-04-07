「留守兒童」多 偏鄉村長自辦「保力兒童節」

屏東縣車城鄉保力村自主籌辦社區同樂會，孩子人人有禮物。 （記者蔡宗憲攝）

「台灣祭」湧入南下旅遊的滾滾人潮，當地居民為了生計，無不挽起袖子投入繁忙的觀光服務業，卻也讓許多偏鄉孩子在兒童節這天，成了「留守兒童」。看著孩子只能在家等待父母下班，年輕的車城鄉保力村長張明文因心疼孩子，決定「自己村子自己寵」，自主籌辦「親子同樂公益活動」的社區同樂會，昨邀請文史老師與在地單位說故事、送禮物，讓保力村的孩子在歡笑聲中，度過一個真正「有感」的兒童節。

「台灣祭」 父母連假忙工作

每當連假期間，恆春半島大街小巷擠滿遊客，但保力村的孩子們卻有著不同的風景。張明文感觸很深地表示，當地孩子多屬隔代教養，或是父母正忙於連假期間的繁重工作，別說是像都市孩子能去遊樂園或百貨公司看表演，甚至連參加屏縣府盛大的「孩子作主」活動都因路途遙遠而缺席。

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「對這些孩子來說，兒童節往往只是課本上的一個名詞。」張明文說，因為心疼這群孩子只能在家門口玩耍，才動念募集資源，希望能為他們辦一場「迷你同樂會」，讓快樂直接送到孩子家門口。

車城鄉保力村長辦同樂會

這場充滿溫情的活動，昨吸引了保力社區及周邊村落的孩子參與。現場不只熱鬧非凡，更充滿文化氣息，特別邀請地方文史老師念吉成、恆春基督教醫院以及海生館團隊，為孩子們帶來生動有趣的繪本故事與有獎徵答。台上的表演精彩絕倫，台下的孩子們則是看得目不轉睛，歡呼聲與笑聲此起彼落，氣氛High到最高點。

張明文強調，舉辦這場活動不只是為了熱鬧，更希望在觀光產值驚人的恆春半島，社會能更多關注這些默默守在家中的孩子。透過各單位的串連，讓這場「保力兒童節」不只是一次性的狂歡，更是對偏鄉孩童心理需求的實質慰藉。

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