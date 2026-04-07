為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東富岡港臨時候船棚 竟成停車場

    2026/04/07 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東富岡港臨時搭建候船鋼棚，本要供人行走的棚下空間成停車場，警方已開罰。（民眾提供）

    台東富岡港臨時搭建候船鋼棚，本要供人行走的棚下空間成停車場，警方已開罰。（民眾提供）

    進行中的台東富岡港客運中心工程，縣府農業處半年前設置臨時遮陽鋼棚供旅客候船避雨，不料，完工後頻遭車輛違規占用，淪為「停車場」，眾多駕駛為了不讓愛車風吹雨淋停在棚下，卻讓交通船乘客在外排隊，富岡港成了「行人地獄」，警方已對此開罰。

    車輛違停占用 與民爭道

    縣府投入二．九億興建客運大樓以優化碼頭環境，施工期間臨時搭建候船鋼棚，避免遊客受日曬雨淋之苦，隨著清明連假人潮湧現，棚下本該供乘船旅客行走，如今卻得在太陽下曝曬，有民眾推著嬰兒車還需到處繞道更是不便，不少民眾抱怨連連。

    警方開單取締 最高罰1200元

    幾年前，縣府購入活動用布棚，但台東海邊風大，設置沒多久就被吹開花，直到這座鋼棚設立才看來解決問題，台東縣交通處長劉俊毅說，鋼棚僅是暫用，待新客運大樓蓋好即拆除，會在柱子上貼上或噴漆告示禁止停車。

    警方態度就更果斷，明明一旁就有收引停車場、停車格不用，卻來與民爭道，台東縣警局交通隊長吳昇忠表示會以交通錐將鋼棚圍起，並不定時巡邏、取締告發，近一、二日已依道交條例開單舉發卅六件，處六百至一千二百元罰鍰，若再有類似情況且嚴重影響出入時也會執行拖吊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播