台東富岡港臨時候船棚 竟成停車場

台東富岡港臨時搭建候船鋼棚，本要供人行走的棚下空間成停車場，警方已開罰。（民眾提供）

進行中的台東富岡港客運中心工程，縣府農業處半年前設置臨時遮陽鋼棚供旅客候船避雨，不料，完工後頻遭車輛違規占用，淪為「停車場」，眾多駕駛為了不讓愛車風吹雨淋停在棚下，卻讓交通船乘客在外排隊，富岡港成了「行人地獄」，警方已對此開罰。

車輛違停占用 與民爭道

縣府投入二．九億興建客運大樓以優化碼頭環境，施工期間臨時搭建候船鋼棚，避免遊客受日曬雨淋之苦，隨著清明連假人潮湧現，棚下本該供乘船旅客行走，如今卻得在太陽下曝曬，有民眾推著嬰兒車還需到處繞道更是不便，不少民眾抱怨連連。

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警方開單取締 最高罰1200元

幾年前，縣府購入活動用布棚，但台東海邊風大，設置沒多久就被吹開花，直到這座鋼棚設立才看來解決問題，台東縣交通處長劉俊毅說，鋼棚僅是暫用，待新客運大樓蓋好即拆除，會在柱子上貼上或噴漆告示禁止停車。

警方態度就更果斷，明明一旁就有收引停車場、停車格不用，卻來與民爭道，台東縣警局交通隊長吳昇忠表示會以交通錐將鋼棚圍起，並不定時巡邏、取締告發，近一、二日已依道交條例開單舉發卅六件，處六百至一千二百元罰鍰，若再有類似情況且嚴重影響出入時也會執行拖吊。

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