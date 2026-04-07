嘉縣竹崎水社寮 螢火蟲大爆發

中埔鄉灣橋老宅附近有許多螢火蟲現蹤。 （攝影師鄧添貴提供）

嘉義縣山區賞螢季於四月展開，清明連假出現間歇雨勢，如竹崎鄉水社寮等多處賞螢景點在雨後出現大量螢火蟲，螢光點點，許多攝影愛好者和遊客入夜上山賞螢，直說「太美了」。

龍山國小仁光校區螢海 遊客讚歎

攝影師鄧添貴於連假期間到嘉義山區拍攝螢火蟲，拍下多張「螢海」美景；鄧添貴說，目前竹崎鄉水社寮附近已廢校的龍山國小仁光校區在雨後螢況極佳，路燈熄燈後，點點星光閃亮登場，前晚許多遊客前往賞螢，讚歎不已，但林鐵水社寮車站鐵軌附近目前螢火蟲還未大量出現。

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中埔鄉灣橋老宅附近 螢火蟲現蹤

中埔鄉灣橋老宅附近及產業道路上有許多螢火蟲現蹤；知名賞螢景點梅山鄉梨園寮車站目前螢火蟲還不多。

鄧添貴分享拍螢火蟲的技巧，必須用腳架固定相機，設定ISO1000、光圈f1.2、曝光六十秒，或是ISO800、光圈f1.2、曝光一二〇秒，可拍下螢光點點的美麗畫面。

然而遊客多，不少民眾賞螢時仍使用手電筒以強光照射，或是拍照時使用閃光燈，甚至捕捉螢火蟲。

鄧添貴說，遊客賞螢切勿製造垃圾，也不要進出踩踏草坪和捕捉螢火蟲，或是用強光照射螢火蟲生態保護區。

他也說，螢火蟲季節常常看到家長帶孩子邊賞螢卻邊捕捉螢火蟲，破壞生態，家長應正確教導孩子保育生態的觀念。

嘉義縣文化觀光局說，位於阿里山林鐵交力坪與奮起湖之間的水社寮車站，當地長期推廣低碳環境，保存最原始的生態棲地，賞螢季節來臨時，成千上萬的螢火蟲在廢棄校園與鐵道邊飛舞閃爍，宛如鋪上一層「螢河地毯」，美不勝收。

嘉義縣山區賞螢季於四月展開，竹崎鄉水社寮賞螢景點在雨後出現大量螢火蟲。（攝影師鄧添貴提供）

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