「麥電」燃煤機組擬重啟 雲縣府︰須符合規範

中東戰爭導致天然氣來源受阻且價格大漲，台電公司希望剛剛在去年底除役的台塑麥寮電廠能重啟其中兩部燃煤機組以解電力燃眉之急；雲林縣政府昨天表示，能源設施必須在符合環境影響、健康風險等規範才可以恢復運作，而維護能源安全則是中央政府不可迴避的責任。

中東戰爭影響 台電找台塑協商

中東戰爭、荷姆茲海峽遭封鎖，全球石油和天然氣價格暴漲，包括日本、韓國等國家已啟用燃媒發電，而台灣未來勢必也要將燃煤納入緊急應變計畫中。麥寮電廠位在台塑六輕廠區，原有三部燃煤機組裝置，容量共一百八十萬瓩，為了改善空氣品質，將改為天然氣發電，而燃煤發電機組已在去年底以前陸續停止運轉，天然氣機組預估二〇三〇年商轉供電。

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麥寮電廠：只要10天就可復電

因中東戰爭造成的石油和天然氣供應危機，台電公司已找台塑公司協商，希望能保留麥寮電廠其中二部燃煤機組，合計約一二〇萬瓩電力，由於麥寮電廠部分燃煤機組的發電總量未足，且許可證期限到二〇二七年底，若獲得雲林縣政府核准，即可立即「復活」啟用。麥寮電廠則指出，麥電兩部發電機組大約只要十個工作天就可以復電。

對此，雲林縣政府表示，縣內能源設施一貫要求須在符合環境影響、健康風險等規範才能運作，而維護能源安全是中央政府不可迴避的責任，倘因國際局勢變化須調整國內能源結構，中央政府有責任與民眾溝通，取得社會支持，期盼中央政府能妥善因應，維護民生、產業穩定。

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