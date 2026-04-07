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    首頁 > 生活

    改善淹水 台南土城仔建防潮閘門

    2026/04/07 05:30 記者王姝琇／台南報導
    台南市安南區土城仔排水防潮閘門模擬圖。（台南市政府提供）

    台南市安南區土城仔排水防潮閘門模擬圖。（台南市政府提供）

    夏季潮位高時，安南區土城仔聚落低窪處即有海水倒灌、路面積水之風險，台南市政府積極爭取獲經濟部水利署核定補助一．五億元辦理「安南區土城仔排水防潮閘門治理工程」，已順利開工，期盼改善積淹水問題。

    安南區城西街一段區域，地勢低窪造成瞬間強降雨不易排除，加上位於感潮帶，大潮時甚至會晴天淹水。水利局先於建立側溝臨時性閘門，並增設移動式抽水機，後續於集水井處安裝雙層式自動閘門，避免外水倒灌，目前已施作完成。

    水利局長邱忠川說，除以上應急方案外，擬定長期治理計畫「安南區土城仔排水防潮閘門治理工程」，預計於土城仔排水興建每孔尺寸寬四．二公尺×高二．六公尺之五孔閘門，及兩部四CMS之抽水機組；於土城仔一之二排水興建箱涵、抽水平台及閘門；於沙崙角中排興建雙孔閘門，防堵海水倒灌並配合機械抽排改善，工程已於二月開工，預計明年汛期前完成。

    市府採用因地制宜的總合性治水方式，包含堤防、河川疏濬、滯洪池、高低地排水分流、雨水下水道及抽水站等，已有成效，目前進入第二階段治水工程，針對局部低窪易淹水地區進行改善。

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