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    首頁 > 生活

    台南農產首赴英國食品展 創1.5億商機

    2026/04/07 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南金鑽鳳梨與紅寶石芭樂空運至會場，許多外國買家讚不絕口。 （農業局提供）

    台南金鑽鳳梨與紅寶石芭樂空運至會場，許多外國買家讚不絕口。 （農業局提供）

    市長黃偉哲領軍參展 3天活動 媒合逾900組貿易洽談

    拓展台南農產外銷版圖，台南市政府與農漁產廠商組成「台灣台南館」，日前首度遠征「英國國際食品飲料展（IFE）」，新鮮空運到會場的台南鳳梨與芭樂等產品，讓不少買家「一試成主顧」，為期三天的活動，共成功媒合超過九百組貿易洽談，預估將可創造新台幣逾一億五千萬元的商機。

    IFE為英國最大、最悠久食品飲料展

    英國規模最大、歷史最悠久的「英國國際食品飲料展」，於三月卅日至四月一日在倫敦Excel展覽中心舉行，台灣台南館由市長黃偉哲領軍參展，向各國買主與通路業者推廣台南的特色農漁產品。現場提供新鮮的金鑽鳳梨與紅寶石芭樂試吃，吸引不少國外買主的目光，品嚐後更是讚不絕口，熱烈詢問，還有長期旅居倫敦的台灣鄉親聞香而來，對於能在異鄉吃到正宗的家鄉味，表示相當感動，也當場探詢購買通路。

    頂級百貨及最大食品電商到場洽談

    農業局長李芳林表示，此次參展主打水果、水果加工品與水產品，兼具保存與運輸便利性，台灣及台南農產的風味、包裝、品質控管，獲得許多買主肯定，包括頂級百貨Harrods及最大食品電商Ocado的買主，均到場洽談，熱度超出預期。

    買家接受度高 明年將擴大規模參展

    黃偉哲指出，近年來，台南農產外銷日本、南韓及新加坡等亞洲市場，均已建立穩固口碑，去年起積極與大洋洲、歐洲接觸，於澳洲、荷蘭與法國等國推廣，也獲得良好迴響，今年首度挑戰英國倫敦IFE，原本的目標是「試水溫」，希望初步掌握英國市場的需求，意外發現英國買家對台南農產的接受度相當高，已確認明年將擴大規模參展。

    黃偉哲說，隨著台南冷鏈外銷體系逐步成長，未來可長期耕耘英國市場，也將持續針對歐洲消費習性，開發專屬產品，強化外銷競爭力，提升台南優質農產品的全球知名度。

    台南農產進軍「英國國際食品飲料展（IFE），預估將可創造新台幣逾一．五億商機。（農業局提供）

    台南農產進軍「英國國際食品飲料展（IFE），預估將可創造新台幣逾一．五億商機。（農業局提供）

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