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    首頁 > 生活

    高雄吃春捲疑食物中毒 9醫院通報67人

    2026/04/06 05:30 記者黃良傑／高雄報導
    高雄春捲疑致食物集體中毒，67人就醫。（高市衛生局提供）

    高雄春捲疑致食物集體中毒，67人就醫。（高市衛生局提供）

    高雄市昨傳出疑似集體食物中毒，九家醫院陸續收治通報六十七人，出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適，共通點都是吃到某市場販賣的春捲，衛生局派人前往稽查，要求停業七日待勘。

    衛生局表示，至昨天傍晚還有八人因腹瀉次數多、身體較虛弱安排住院外，另有十人留院觀察，其餘四十九人就醫後已返家。

    昨天上午民眾反應，一家六口吃該攤商的春捲後，陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀，昨天凌晨全家集體到長庚醫院掛急診就醫，長庚共收治十九名就診民眾，已依規通報。

    衛生局表示，截至昨天中午前陸續接獲醫院通報，多名患者出現食物中毒，均於前天上午十一點後陸續食用外購該巿場販售的春捲，最早發病者約前天下午，已依法要求停業七日待勘，業者若不配合仍繼續營業，依法可裁處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。昨天下午又陸續接獲其他個案通報。

    經稽查店家僅剩販售春捲皮，無前一天的剩餘食材，抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊等食材、熟食砧板及熟食刀具等，以及員工及患者人體檢體八件，待檢驗結果後釐清。

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