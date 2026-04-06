明挖施工 鐵道局允縮小範圍、時程

記者許麗娟／專題報導

高鐵延伸屏東案上月在高雄舉辦環評說明會，出席民眾最在意施工黑暗期、地方權益及未來的發展效益三件事，高雄市交通局表示，將與交通部鐵道局持續合作溝通，尊重鐵道局的專業評估，但地方的聲音也不能被忽略，施工衝擊必須降到最低。

高鐵延伸屏東改採「高雄方案」，全長二十六．二公里，貫穿高雄市七個行政區，最受關注的就是在人口密集地區要明挖施工達五．七八公里，尤其南北動線如中華路、博愛路、民族路可能在明挖工區內，市民最想知道工程衝擊究竟多大、多久。

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交通局︰持續合作溝通

高雄市交通局主秘王志綱指出，鐵道局承諾在技術可行的條件下，採最小的開挖範圍、分階段施工，並持續說明和調整；若涉及拆遷，安置和補償不能只停留在法律的最低要求，應納入社區延續與社區安定機制，須與居民、里長、民意代表等討論，尤其高雄車站周邊商圈的整體規劃，務必持續溝通、凝聚共識。

根據鐵道局說明，台鐵高雄車站已預留高鐵空間及高鐵施工範圍，包括穿堂層、高鐵區售票大廳、旅客候車大廳及月台層等。

針對地方疑慮，鐵道局副局長呂新喜於說明會上允諾，後續將針對工程設計、用地取得與施工等程序持續與地方溝通；大部分路段將以潛盾隧道施工，但車站區域仍須明挖施工，但會盡量縮短明挖範圍與時程，降低居民生活的影響。

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