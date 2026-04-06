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    首頁 > 生活

    高鐵共構高雄車站 民盼施工降低衝擊

    2026/04/06 05:30
    緊鄰高雄車站的立業里鐵道三街居民，憂心高鐵南延拆遷及安置問題。（記者許麗娟攝）

    緊鄰高雄車站的立業里鐵道三街居民，憂心高鐵南延拆遷及安置問題。（記者許麗娟攝）

    5.78公里需明挖 設計、施工期約11年 里長盼管制不擾民、盡量不徵收

    記者許麗娟／專題報導

    交通部斥資近千億元執行高雄市區鐵路及車站地下化工程，歷經十年開挖至二〇一八年才通車，市區開挖達十五公里，全新的高雄火車站更歷經二十年才啟用，如今高鐵延伸屏東將改採「高雄方案」，要沿著台鐵路廊再度開挖，並增設高鐵高雄站與台鐵高雄車站共構，形同「才剛縫合又要剖開」，在地居民多企盼高鐵駛入市區，但施工黑暗期還歷歷在目，只求降低衝擊、盡早完工。

    高鐵延伸屏東將從高雄左營站至屏東六塊厝全長二十六．二公里，從高雄市的左營區到大寮區路段為地下段，但有五．七八公里需明挖，大寮至屏東為高架段，預估環評通過後，包含設計與施工期共約十一年。

    民眾建議推動車站周邊都市更新

    高雄車站周邊影響最大的包括三民區立業里、港西里、達勇里、港西里等，立業里鐵道三街的資深住戶普遍希望降低施工影響、妥善安置居民及商家，最好一併推動車站周邊的都市更新，「房子會不會被拆，都沒有官員敢保證」。

    立業里里長陳姵羽表示，「里民最想知道的是拆遷範圍和房子會不會被影響」，長遠來看，仍希望高鐵進入市中心，但因社區緊鄰車站難免會受到工程影響，新蓋的高雄車站好不容易陸續開放，又要再開挖十年，「沒住這裡的人無法體會這種痛苦和煎熬」。

    居民關心拆遷範圍、房子是否受影響

    港西里里長閩興傳認為，高鐵延伸到高雄車站很好，負面影響一定會，但希望周邊管制不要擾民，盡量不要徵收、工期別一延再延，「火車站蓋太久，這幾年周邊商家都很淒慘！」

    達勇里里長李少緯說，工程一定會擾民，政府如何做好敦親睦鄰、安撫里民最重要。長明里長林練丁則有信心地說，要帶動地方繁榮，高鐵一定要進高雄車站，他不擔心拆遷，現在決策很透明，相信政府的配套會做好，「自己在這裡有三間房子都不怕了。」

    高雄車站地下化已啟用，兩棟商業大樓與旅館大樓亦已完工待啟用，但未來高鐵工程恐受衝擊。（記者許麗娟攝）

    高雄車站地下化已啟用，兩棟商業大樓與旅館大樓亦已完工待啟用，但未來高鐵工程恐受衝擊。（記者許麗娟攝）

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