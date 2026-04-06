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    首頁 > 生活

    墾丁調酒攤連爆爭議 「記點」處分

    2026/04/06 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導

    台灣祭為恆春半島帶來久違觀光榮景，但墾丁大街某美女調酒攤位連兩年傳「消費誤導」爭議，甚至有消費者疑在「暈船」狀態下刷出高價帳單，墾丁大街市集攤商協會昨日發出強硬聲明。協會強調，已對該攤商祭出「記點」處分，並宣布自治條例機制，累計三次違規，將永久撤銷其在大街擺攤的資格，直接驅逐出墾丁市場。

    遊客投訴 攤商協會會同消保官稽查

    近日有遊客投訴，在該調酒攤點了四杯Shot，卻因正妹店員強烈推銷「要不要湊一盤」，最終結帳竟被索價兩千五百元，才驚覺一盤的分量是十二杯。儘管攤位標示清楚，但這種利用「資訊不對稱」或強勢行銷的策略，已引發大眾對墾丁「割韭菜」的負面印象。

    墾丁大街市集攤商協會接獲檢舉後，前晚會同消保官、警方前往稽查。協會表示，這已不是該攤位第一次出事，為了守護所有攤商共同努力維持的觀光品牌，協會絕不護短。這種「讓消費者暈船」的強勢推銷，即便法律上難以界定為詐欺，但在商業倫理上已嚴重傷害墾丁大街的集體形象。

    屏東縣政府消保官表示，支持協會的自律行為。雖然店家有明碼標價，但若推銷過程涉及誤導或趁人意識不清時加點，消費者仍可主張契約無效。縣府將持續配合協會，針對高爭議攤位進行重點監控，確保遊客在墾丁的消費環境是透明且安全的。

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