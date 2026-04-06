台灣祭嗨3天 墾丁從中午塞到半夜

墾丁大街塞爆，再現盛世榮景。（記者蔡宗憲攝）

二〇二六台灣祭三天進入尾聲，適逢清明連假，恆春半島湧入如潮水般的聽團人潮。大灣遊憩區五大舞台從早到晚火力全開，現場不僅「聽團仔」塞爆海灘，連帶讓墾丁大街再現萬人空巷、舉步維艱的盛世榮景。年輕樂迷興奮直呼：「這就是屏東最熱情的風貌！」

恆春半島的豔陽擋不住樂迷熱情，午後舞台前就已被卡位人潮擠得水洩不通。由實力派樂團「傻子與白痴」率先開場，迷幻旋律瞬間勾勒出南國氛圍；緊接著「滅火器」樂團以最具代表性的台式龐克點燃全場，台下樂迷瘋狂開圈、吶喊，將氣氛推向頂點。

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五大舞台樂團接力 台下樂迷瘋狂

晚間壓軸由「三金歌王」盧廣仲登場，在墾丁獨有的海風與燦爛星空陪伴下，接連帶來多首耳熟能詳的經典神曲。當萬人合唱聲迴盪在大灣海灘，熱情歌聲幾乎蓋過浪潮聲，為這場全台最大的音樂盛宴畫下最動人的句點。

屏東三大日音樂節 轉戰市區

除了音樂舞台，大灣草皮區的「全明星躲避球賽」同樣吸睛。十六支隊伍、超過百位好手在沙灘上奔跑拚搏，激烈的攻防戰引來圍觀群眾陣陣驚呼，展現出台灣祭青春、熱血的多元風貌。

這股人潮也轉化為驚人商機，墾丁大街與恆春鎮內店家這三天幾乎「忙到沒時間吃飯」。當地業者興奮表示，好久沒看到墾丁從中午塞到半夜，台灣祭的品牌魅力已成為恆春半島最強的觀光強心針。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，屏東的音樂熱潮本週末主戰場將轉移至屏東市區，由「屏東三大日音樂節」接棒。屆時韋禮安、美秀集團、怕胖團等藝人將在屏東縣立體育館前草地演出，邀請民眾繼續感受南國不間斷的音樂魅力。

墾丁重返巔峰榮光！台灣祭湧入大量人潮。 （記者蔡宗憲攝）

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