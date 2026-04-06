新埔新北 竹縣首個智慧共生示範社區

新竹縣新埔鎮新北社區長輩持續從事農產業，隨身也有智慧健康監測設備隨身相挺。（擷取自竹縣府官網）

新竹縣新埔鎮新北社區獲中央核定是全縣第一個「智慧共生示範社區」，更是全國卅個指標性據點之一，他們計畫導入物聯網與遠距照護系統，讓還願意且能勞動生產桶柑、福菜以及蘿蔔等農產的長者持續勞動，但輔以智慧化設備即時監控長輩健康動態，透過物聯網讓社區跟農民攜手共創且發展在地品牌、拓展農產銷路，實現產業與社區共同成長。

縣府高齡長照處表示，今年這種把智慧健康與社區共生結合的模式，使在地的特色農產業，得以轉化成為地方長照的支持力量的典範，很值得學習。

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新北社區發展協會總幹事陳慧玲說，有了智慧科技的輔助，即時掌握社區長輩的日常生理狀態，縮短一旦發生意外後的搶救時間。而經由相關的APP，長輩們可以表達需求、分享物資，也可以即時互助。

新北社區的桶柑、福菜是客庄常見的農產，現在加入用大數據分析與遠距照護，提供了社區長輩更精準的健康預警，讓長輩在自家社區不僅能持續參與社區農產的產、銷，也能獲得來自AI科技輔助的生活安全看顧。

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