桃園新屋葉五美宗族 清明8千人掃墓

桃園新屋的葉五美宗族清明掃墓湧入8千人，已成台灣最具規模的祭祖傳統。（記者李容萍攝）

昨天清明節，桃園市新屋區的葉五美公祠祖塔湧入約八千人祭祖，堪稱全國最大祭祖活動；桃園市政府文化局今年初公告「葉五美宗族清明掃墓」登錄為市定民俗，認定「社團法人桃園市葉春日公派下協進會」為保存者，市長張善政昨到場頒發桃園無形文化資產證書，由葉春日公派下協進會理事長葉倫嵩等人代表接受。

規模大 登錄桃園無形文資

文化局長邱正生表示，葉五美家族來台始祖葉春日於一七三五年從廣東渡海來台，後定居新屋大牛欄地區，春日公生下大榮、大華、大富、大貴、大春五子，即「葉五美」一詞的由來。位於桃園新屋的葉五美祖塔為一九八二年重建祖塚後的建物，每年清明節，葉五美家族成員都會遠從各地甚至海外齊聚一堂掛紙，並維持傳統採用客家三獻禮祭祖，年復一年不曾間斷。

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新埔雙堂屋 千餘宗親齊聚

另外，新竹縣新埔鎮上枋寮雙堂屋派下子孫一千五百多人，昨天一早也齊聚「瑞閣園」掛紙。雙堂屋劉家長房劉延轉子裔、祭祀公業劉學悟管理會管理人劉昌鈞說，今年是COVID-19疫情後，派下宗親首度不再分流掃墓的一年；雙堂屋派下子孫都在清明節當日掃墓，派下宗親從海內外四面八方趕回，呈現千人祭祖盛況。

公館傅氏祭祖 發敬老金

前苗栗縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親約五百人，昨天齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園掃墓，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷，同時發給八十歲以上宗長敬老金祝福延年益壽，並頒發獎學金給就讀高中以上的學子鼓勵他們奮發向上、為傅家爭光，中午席開約五十桌餐敘。

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