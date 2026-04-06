苗栗後龍暴雨 西瓜半數、甜瓜全泡湯

苗栗暴雨，縣府農業處：後龍西瓜（見圖）約半數受災、甜瓜全「滅頂」。（梁清文提供）

西瓜為消暑聖品，更是苗栗縣後龍鎮三寶之一，不過，受到前日苗栗縣暴雨影響，苗栗縣政府農業處調查各地農業災情，主要以後龍鎮西瓜、甜瓜（香瓜）為主，其中西瓜約一半受損，甜瓜則全部「滅頂」；苗栗縣政府將全力協助農民爭取補償，並要求中央儘速研擬補助方案。

西瓜受災50公頃 甜瓜20公頃

苗縣府農業處農務科指出，目前各鄉鎮市回報災情，主要集中在後龍鎮，其中，後龍鎮招牌農產西瓜、甜瓜，栽種面積分別約一百及二十公頃，但西瓜田目前接獲通報已經有五十公頃嚴重受災；至於甜瓜災情更慘重，根據通報結果全鎮栽種二十公頃的甜瓜幾乎全部滅頂。

請繼續往下閱讀...

40年首見嚴重水患 縣府助爭取補償

苗縣府農業處農務科說，部分鄉鎮市有通報水稻淹水嚴重，後續將持續彙整並會同農糧署等單位勘查災情，全力協助農民。

苗栗縣長鍾東錦昨下午會同立委邱鎮軍、議長李文斌、農糧署官員及地方民代，至後龍鎮水尾里勘查西瓜、甜瓜及藍莓災情。

鍾東錦指出，此次雨量為數十年罕見，顯示極端氣候衝擊農業，縣府將全力協助農民爭取補償，並要求中央儘速研擬補助方案。

栽種藍莓設備受損 也盼補助

鍾東錦強調，補助應納入青農栽種藍莓等新興作物的受損設備，以保障其發展信心；除積極協調中央資源，協助農民復耕外，也同步要求加速修復排水系統，降低未來災害風險。

後龍鎮水尾里長梁清文說，水尾里栽種不少西瓜與甜瓜，因水尾里濱海，直接受到宣洩不及的雨勢以及倒灌海水襲擊，農民三月中旬及三月底剛栽種的甜瓜、西瓜等水果，未料，碰到幾乎是四十年來首見的水患，導致心血泡湯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法