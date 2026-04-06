新北五城花園公墓 環保葬區月底完工

新北市長侯友宜昨到新店五城花園公墓視察清明祭祀服務情況，並推廣簡葬與節葬觀念。他說，新北市環保葬相較二〇一〇年成長逾二萬人次；五城花園公墓納骨塔地下一樓將增設三九三九個櫃位及六六〇個牌位，公墓旁增二五〇〇個穴位環保葬區，預計四月底前完工。

殯葬管理處長陳健民指出，今年陸續在新店五城花園公墓附設納骨塔及樹林生命紀念館等公塔增設二萬個櫃位及四三〇〇個牌位，其中新店五城花園目前櫃位使用率逾九十九％，牌位全數用罄。

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陳健民說，現有金山、三芝、新店四十份地區三處設置環保葬區，五城花園公墓環保葬區預計四月底完工，另規劃在三峽生命紀念館設置寵物環保葬區；此外，三芝櫻花生命園區今年起從每週五一天，擴大為週二至週六受理民眾申請埋葬，今年一至三月已服務九十二位亡者，較去年同期成長十六％。

民政局長林耀長表示，盤點既有空間增設櫃位，推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等五處納骨塔及環保葬區新建工程，預計二〇二八年起完工後，可再提供約廿五萬四一〇〇個櫃位及五．二萬個牌位；目前正辦理五股及林口第一公墓的遷葬公告作業至明年七月，民眾可辦理自行起掘，選擇環保葬者獎勵萬元。

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