收費落差大 高齡毛孩醫療像宰肥羊

中和動物之家將轉型為全市首座「動物長照園區」，七月啟用。（動保處提供）

記者羅國嘉／專題報導

隨著寵物高齡化趨勢，毛小孩的長照與醫療負擔成為飼主沉重壓力，但動物醫院收費落差極大，飼主抱怨「被當肥羊宰」，議員建議市府輔導民間設立寵物長照中心，降低棄養風險。新北市動物保護防疫處表示，中和動物之家將轉型為全市首座「動物長照園區」，七月啟用；此外，各院所須依獸醫師公會標準公開揭示收費內容，建議飼主就診前先確認。

民代促輔導民間設長照中心

據統計，新北市目前登記犬貓約卅六萬隻，其中七歲以上高齡犬貓分別為犬隻五十三％、貓四十七％。高齡犬飼主羅小姐說，新北市動物醫院林立，收費落差極大，建議市府積極介入醫療費透明化，並定期更新診療費標準範圍，避免收費亂象。

請繼續往下閱讀...

市議員陳世軒表示，將督促市府輔導民間設立寵物長照中心，加強推廣寵物保險觀念與醫療費透明化，減輕飼主負擔，降低棄養問題。

中和動物長照園區 7月啟用

動保處長楊淑方指出，已啟動中和動物之家改善工程，將轉型為全市首座動物長照園區，預計今年七月啟用，涵蓋犬舍、貓舍、醫療空間及戶外景觀，設有專屬長照區及設備，導入可調式燈光與符合動物心理的色彩配置，設置低矮觀景窗、直通戶外的活動動線及認養互動區，降低動物壓迫感，提升收容環境與認養機會。

針對寵物醫療收費，楊淑方說，全市動物醫院收費依照獸醫師法規定，由各院所依獸醫師公會公告參考標準訂定，並應公開揭示，相關費用因醫療設備、專科服務及個案狀況有差異，建議飼主就診前先確認收費內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法