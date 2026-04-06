寵物公車使用率不到1成 新北市府：檢討路線

新北市府推動寵物友善城市，開辦寵物旅遊公車，讓飼主能帶著毛小孩到寵物公園盡情玩樂。（記者羅國嘉攝）

議員批看得到、吃不到 質疑政策缺乏整合 建議分析登記熱點精準規劃

記者羅國嘉／專題報導

新北市犬貓登記數達卅七萬隻，市府推動「寵物友善城市」，遭議員質疑政策零碎缺乏整合，軟硬體設施不足，例如「毛寶貝友善旅遊路線」未納入公園、寵物公車使用率不到一成，有待檢討。市府回應，寵物公車目的是打造寵物友善城市，至於使用率低，交通局及公車業者會在兼顧資源效率下持續改善，評估調整或檢討路線。

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飼主：接駁不普及 只能自家附近玩

除了導盲犬外，一般寵物平日搭乘公車須依規定裝籠，假日友善寵物公車提供寵物免裝籠，車頭LED顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，方便民眾辨識，目前全市設有十條假日寵物公車路線，投入約十輛車營運，但實際使用率偏低，甚至不到一成。

飼主陳小姐與劉小姐都說，無自有工具出門本就不便，若交通接駁不普及，飼主多傾向在住家附近遛狗，甚至因交通不便放棄前往較遠的地方。

市議員陳世軒指出，現行寵物公車「看得到、吃不到」，改善不只是盲目增開班次，應分析寵物登記熱點，規劃「精準路線」或假日直達專線。他建議，媒合多元計程車推動「寵物計程車」補助，並試辦捷運環狀線或輕軌的「寵物友善車廂」。

市議員江怡臻認為，應加密假日寵物公車時段與班次，並串聯動物之家、寵物公園與熱門景點，結合YouBike或大眾運輸，建立寵物友善旅遊網絡。

市議員鄭宇恩表示，市府去年推出毛寶貝友善旅遊路線，卻未納入寵物公園；淡水現有兩處寵物公園集中於淡海新市鎮，空間有限且缺乏公車接駁。她批評，目前寵物友善政策分散各局處，缺乏系統性整合，建議市府從公共空間、交通接駁到認養推廣，進行整體資源盤點。

動保處：盤點需求 改善既有場域

動物保護防疫處長楊淑方回應，毛寶貝友善旅遊路線串聯既有寵物友善場域、景點與相關服務資源，提供飼主多元出遊選擇，並非以新設寵物公園為唯一規劃方向，將持續盤點各區需求，推動設置寵物公園及改善既有場域，兼顧空間條件與使用效益。

交通局運輸管理科長許芫綺說，觀察營運狀況，目前寵物公車路線已涵蓋多處寵物公園，班次量尚可滿足目前使用需求，若飼主對路線或服務有建議可提出，將由業者評估是否調整路線或增開班次，以貼近飼主需求。

現行寵物公車使用率不到一成，議員說，別讓友善政策淪為「看得到、吃不到」的口號。（記者羅國嘉攝）

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