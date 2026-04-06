花蓮南華林業園區桐花 預估9日起盛開

花蓮南華林業園區9日起桐花祭活動，邀請民眾來欣賞美景。（林保署花蓮分署提供）

位在花蓮縣吉安鄉的南華林業文化園區，種植約三百棵油桐樹，每年四月花期盛開，受年初低溫影響，今年較往年晚一週開花，目前花況二至三成，已有一百多株開花，預估九日起進入盛開期，並推出「桐花祭」系列活動。林業及自然保育署花蓮分署指出，南華林業文化園區規劃多條步道，其中四百公尺長的「桐花林道」不僅是花蓮賞花首選，更獲選客委會優選的桐花情報景點。

3百棵油桐樹 目前花況2至3成

南華林業文化園區前身為貯木場，佔地約七公頃，隨伐木作業結束後，保留早期製材的機械規劃成林業園區。林保署花蓮分署表示，今年園區油桐花預計九日起盛開，最佳賞花期間約十天，屆時將和鄉公所合辦「桐花祭」活動，結合林業文化歷史、客庄生活美學與產地體驗，打破以往單純賞花的模式，讓旅客深度感受這片土地的文化底蘊與生活溫度。

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吉安13家旅宿 推優惠送好禮

目前花蓮平地就屬南華林業文化園區能欣賞大片桐花盛開的樣貌。南華工作站說，目前花況約二至三成，桐花祭活動期間，園方配合十一日及十二日市集活動，將開放園區至晚上八點，花朵盛開期間的平日及十八日、十九日，上午八點至下午五點也會開放供民眾賞花。

另外，鄉公所在桐花祭活動期間，整合鄉內十三家旅宿業者，推出「住宿優惠專案」，提供房型升等、精選好禮及專屬折扣，鼓勵旅客從「走進吉安」進一步轉為「留宿吉安」，也串聯桐花林道、干城與南華聚落，在十二日規劃五公里的健走活動，讓民眾在期間限定的「雪季」留下美好回憶。

花蓮南華林業園區「桐花林道」，目前花況2至3成。（林保署花蓮分署提供）

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