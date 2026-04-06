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    首頁 > 生活

    搶拍二水花旗木闖鐵道 最高罰5萬

    2026/04/06 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，遊客冒險進到鐵道旁拍照。 （擷取自臉書「來說鐵路」）

    彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，遊客冒險進到鐵道旁拍照。 （擷取自臉書「來說鐵路」）

    彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，清明連假吸引上萬遊客前來拍照、打卡，但不少遊客直接下到鐵道上取景，鐵路警察局對此表示，遊客行為已違反《鐵路法》規定行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰一萬到五萬元，呼籲民眾千萬別為了照相、取景，隨意侵入軌道。

    鐵路警察人力不足

    該問題每到花季都會發生，鐵路警察局非常頭痛，該處歸員林站派出所管轄，該所人力嚴重不足，而花旗木區旁邊就是彰化縣警局源泉派出所，派出所員警私下表示，他們只能巡邏、規勸，「鐵道內」的犯罪行為鐵路警察管轄，每到花季亂象多。地方認為，最好的方式就是鐵道兩側均加裝護欄，如此一來，就能阻止亂象。

    地方建議加裝護欄

    今年盛開期剛好在清明連假，人潮大爆發，不僅製造大量垃圾，更有民眾直接跑到鐵軌上與花旗木拍照。鐵路警察局表示，遊客行為已違反《鐵路法》的行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰一萬到五萬元，民眾為了照相、取景侵入軌道，相當危險。

    彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，遊客冒險進到鐵道旁拍照。 （擷取自臉書「來說鐵路」）

    彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，遊客冒險進到鐵道旁拍照。 （擷取自臉書「來說鐵路」）

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