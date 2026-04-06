投縣無急重症責任醫院 温世政催生

民進黨南投縣長參選人温世政（右三）、政務委員陳時中（右四）、立委羅美玲（左三），到部立南投醫院護理站慰勞護理人員。 （温世政團隊提供）

民進黨南投縣長參選人温世政，昨日與政務委員陳時中、立委羅美玲等人，分赴部立南投醫院、草屯療養院，向醫護人員致謝及交流意見，醫師出身的温世政認為南投縣亟需設置急重症專責醫院，將向中央力爭加速設立，另也承諾爭取推動精神醫療與長照體系整合，讓照護從治療到回歸社區銜接更順暢。

推動精神醫療與長照整合

温世政昨日上午先與陳時中、羅美玲等人到部立南投醫院，慰勞清明連假仍在崗位上的醫護人員，也與該院的醫護人員就醫療資源和未來發展交換意見，他表示，連假期間醫療量能往往面臨更高負荷，急診、門診與住院服務持續運作，醫護人員的辛勞不應被忽視，而南投縣幅員遼闊，卻是全台唯一尚未設置急重症責任醫院的縣市，現行體系已逐漸面臨壓力，因此會全力向中央爭取在南投縣設急重症專責醫院，且希望中央加快設立速度。

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温世政等人昨日也到草屯療養院關心南投縣精神醫療，他說，高齡化與精神醫療需求增加，加上跨縣支援，醫護人員負擔日重，需要更多制度性支援，將持續向中央爭取推動精神醫療與長照體系整合，並讓精神照護，從治療、復健到回歸社區的銜接更順暢。

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