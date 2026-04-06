大雨釀災 霧峰便道沖毀、大坑枯木砸攤

前天降下大雨，台中霧峰暗坑巷便道被沖毀。 （記者陳建志攝）

台中前天整天大雨不斷，各地紛傳災情，其中霧峰桐林山區暗坑巷，去年七月底的豪雨造成邊坡滑落，市府水利局鋪設四米便道，目前正在施工修復中，不料大雨又將便道沖毀，此外北屯區大坑九號步道邊坡的枯木因雨倒下，昨天更滾落步道砸到攤商的攤架，西屯區文華公園內，一棵已約六十年樹齡的老榕樹，也因大雨倒塌，所幸沒有人員傷亡。

霧峰暗坑巷去年七月底的強降雨，造成路面嚴重受損，市府水利局在中央全額補助一千六百萬元下，進行修復工程，並鋪設四米寬便道方便民眾通行，不料，前天猛烈的雨勢又將便道沖毀，張芬郁議員接獲通報，昨天到場勘災，希望工程能儘快如期在五月底前完工，讓民眾有一條安全的通行道路。

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另外，大雨也造成台中市熱門的大坑九號步道邊坡的枯木倒下，昨天並滾落步道砸到攤商攤架，所幸無人受傷，市議員參選人曾咨耀獲報，隨即通知市府拉起封鎖線，呼籲市府，針對山區步道應建立「雨後即時巡檢」與「高風險預警」機制。

西屯區公園老榕樹倒塌

此外，前天大雨也造成西屯區鵬程里文華公園內，一棵約六十年樹齡的老榕樹倒塌，市議員楊大鋐除呼籲市府，應立即進場清理倒塌樹木，也要求應全面盤點西屯區公園，針對高齡老樹、傾斜樹木，進行「樹木體檢」，避免發生樹倒傷人意外。

市府水利局表示，暗坑巷此次受損為臨時便道，原規劃下週辦理便道封閉，施作加勁擋土牆及永久路面舖設作業，因該路段已有替代道路可供通行，施工便道封閉不影響民眾通行；建設局則表示，文華公園、大坑步道接獲通報後已派員移置並加設警示，目前斷枝已清除完成。

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