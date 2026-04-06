3場館淪蚊子館 外埔園區長年閒置

花博外埔園區長年閒置，使用率最低。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／專題報導

二〇一八台中花博三大園區多處設施，遭質疑長期未有效活化，難以帶動后里與外埔觀光，其中前市府耗資八．一億元打造的后里花舞館淪為蚊子館未營運，外埔園區長年閒置，台中市政府遭審計處糾正，后里馬場委外營運績效不及格，曾遭監察院檢討；外埔園區OT委外營運「胎死腹中」長期閒置，台中市府表示，將持續透過促參合作及空間轉型活化，結合觀光、休閒及活動功能，帶動地方發展。

台中市政府斥資八十六億元，辦理二〇一八年花博，在后里馬場森林園區、外埔園區、豐原葫蘆墩公園三大園區共設置十二座展館及六座企業館。花博結束後，后里馬場「花舞館」及外埔園區「智農館」、「樂農館」為永久場館保留，這三處場館目前都沒有營運，淪為「蚊子館」。

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審計處糾正、監院檢討

后里森林園區在二〇二〇年台灣燈會後，轉型森林公園；豐原葫蘆墩園區則回復公園休憩使用，花博地標竹跡館明年拆除，外埔園區長期閒置，使用率最差。花舞館幾乎長年閒置，二〇二〇年遭審計處糾正；后里馬場及花舞館由觀光旅遊局採OT營運於二〇二一年重新開園，二〇二三年遭監察院檢討，近兩年委外廠商以馬戲團攬客，才稍有人氣。

市府︰持續轉型活化

市府指出，花舞館原為展覽空間，目前由OT廠商規劃轉型為親子遊憩館，並由建築師辦理使用類別變更評估中，將朝多元親子休閒使用發展。

花舞館長年閒置，使用率不佳，將朝多元親子休閒使用規劃。（記者張軒哲攝）

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