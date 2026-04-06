台中花博7千萬機械花 7年未再開花

后里森林公園「聆聽花開的聲音」動態機械花，淪為靜態裝置藝術。（記者張軒哲攝）

「聆聽花開的聲音」 展期結束變斑駁陳舊的靜態裝置 市府︰媒合認養

記者張軒哲／專題報導

二〇一八台中世界花卉博覽會已結束七年，當年花七千萬打造的「聆聽花開的聲音」動態機械花淪為后里森林公園裝置藝術，未再開花只能生灰塵，台中市府建設局指出，機械花若要重新開花，更新硬體設備跟傘布，至少要一五〇萬元經費，重啟機械花要再研議。

請繼續往下閱讀...

建設局︰重新開花 至少要150萬經費

「聆聽花開的聲音」機械花由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，由六九七朵紅色小花，形塑出五層樓高的機械花，花朵由空間桁架、機械馬達及燈光音響系統構成，結合電子燈光、音樂節奏，帶給觀眾視覺、聽覺、感官的生動體驗，但展期結束，園區改為森林公園，公園地標機械花未曾啟動，七年來歷經風吹日曬雨淋，金屬斑駁，外觀陳舊，成為靜態裝置藝術。

議員建議配合節慶活動 起死回生

機械花目前靜置在后里森林公園無法開花，未能維持花博期間動態開合與聲光影像，市議員陳本添說，機械花是后里森林公園地標，若機械花要維持花博時期揚聲與光影，需要耗費大量經費，若有節慶活動建議結合燈光音樂，讓機械花起死回生。

市議員楊典忠說，國際級大城市常透過舉辦大型活動為該城市留下共同記憶的地標與公共建築，台中市升格直轄市已十六年，也是台灣第二大城市，合併之初積極開發建設的公共建築，多數不是營運不佳，就是閒置荒廢的情況，這也是現在台中市政府最亟需改善的地方，公共建築不是開工、完工而已，更需要長期的經營管理，而在還未進行專業評估再利用規劃過程前，千萬不要因政策指示拆除或其他人為方式而造成不可逆的破壞。

建設局指出，機械花目前每天夜間會投射燈光，進行定期性檢查及植栽更新，將朝媒合有意願的企業團體以認養方式辦理，目前尚未媒合成功，市府會積極尋求在地企業合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法