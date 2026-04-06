鹿草聖家園區轉型木作基地 舊材變商品

「作穡人」團隊以鹿草聖家園區為地方創生基地，再利用舊木料與建材，打造綠色循環經濟。（記者王善嬿攝）

嘉義縣鹿草聖家園區閒置廿餘年，五年前由公民團體攜手公部門逐步修復並活化，參與其中的青年團隊「作穡人」，由中正大學創新創業基地輔導，以「鹿草木拾光—用雙手學循環，用創意做地方」計畫獲環境部一三〇萬元補助，將保存的聖家園區、鹿草鄉舊建材、廢棄木料再利用，製作成燈具、杯墊等商品，盈餘作為鄉民收入或公民行動費用，同時培育木作人才。

中正團隊「作穡人」 獲130萬補助

「作穡人」創辦人、中正大學校友吳翊豪表示，聖家園區一九六一年由匈牙利籍天主教神父葉由根與修士晁金名共同創建，延續當年神父建堂時開木工班跟鄉民一起蓋教堂、修復設備脈絡，以聖家園區舊產房為地方創生基地，蒐集嘉義地區廢檜木料、窗戶等建材，分類並建置成材料庫，建立木工班制度與共學工作坊，讓鄉民與青年透過實作累積技能。

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地方創生 廢木料製成循環商品

吳翊豪說，團隊共四人、平均年齡卅歲，計畫兩年內蒐集一五〇〇公斤舊木料，透過地方故事與設計的轉譯，製作成至少一五〇件具有地方記憶、文化意義的循環商品，組織青年團隊，培育在地循環設計與營運能力，為鹿草創造具市場潛力的綠色商業契機。

鹿草聖家園區活化推手、關愛故鄉公共服務協會理事長蕭英偉說，鹿草聖家園區曾是地方天主教信仰與醫療、幼兒教育中心，透過公私協力逐步修繕，讓聖家園區轉型為醫療博物館、居家醫療站、學生課輔班據點；「作穡人」的工作室就在聖家園區的舊產房，透過青年創意讓資源循環，成為孵育夢想的基地。

「作穡人」運用聖家園區、鹿草鄉的舊建材與木料，製作杯墊等商品。（記者王善嬿攝）

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