雲林打造山海雙露營區 拚年底營運

雲林縣府斥資四千萬元在口湖椬梧滯洪池設置露營區，預計本月下旬對外招商。（雲林縣府提供）

雲林縣府繼在山區古坑樟湖十字關打造全縣第一座公辦露營區，再斥資四千萬元在沿海地區口湖鄉椬梧滯洪池設置露營區，文化觀光處表示，十字關露營區去年風災受創，現暫停營業修復中，完工後會重新招商，若順利，山、海兩處露營區應可在今年底前對外營運，屆時可增加雲林觀光量能。

古坑十字關露營區 整修中

露營是近幾年國人熱門的休閒活動之一，各縣市露營區如雨後春筍設置，縣府有鑑於雲林有豐富自然資源與景觀，率先在二〇二二年打造十字關露營區，設置架高式營位平台八座、平面式營位六處，二〇二四年九月委外營運，週末假日幾乎滿位。

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去年七月丹娜絲颱風十字關露營區受創，加上業者因個人因素，在去年九月提早解約後，園區暫停營運至今。文觀處長謝明璇表示，十字關海拔八百多公尺，環境幽靜、視野開闊，遇雲海季宛如置身仙境，還有夜景可看，目前縣府辦理營區修復及枯木清理。

椬梧滯洪池露營區 本月招商

椬梧滯洪池露營區縣府投入約四千萬元，設置卅八個石頭營位、十二個泥地營位，可供車露或一般露營，謝明璇指出，椬梧滯洪池有小日月潭之稱，周邊有多處自然景觀據點，包括成龍濕地、口湖遊客中心、金湖海堤，可欣賞野鳥、夕陽及品嘗海線優質農漁特產。

文觀處說，椬梧滯洪池露營區預計本月下旬前公告招商，十字關露營區也會在修復完成後重新招商，順利的話山海兩處公辦露營區應可在年底前營運。

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