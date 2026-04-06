新營鹽水學甲賽鴿笭 聯誼兼比高下

記者楊金城、劉婉君／專題報導

台南溪北農村放紅腳笭（鴿笭）的民俗傳承百年，藉由庄頭對庄頭的鴿笭對抗，凝聚農村向心力、村落聯誼，目前在新營、鹽水和學甲等地，至今還保留廿一個村庄的十二組鴿笭對抗賽，鴿笭賽吸引人在於一年一次庄頭對抗攸關全庄榮譽，也比養鴿高手誰厲害。

21庄頭12組鴿笭對抗賽仍保留

鴿笭競賽利用鴿子的歸巢特性，讓其背負鴿笭進行短距離的負重競賽，各組對抗比賽大多先背私笭「預賽」熱身，再比拚最後一回合的背公笭「決賽」，以背回的鴿笭數量、尺寸重量分勝負，放飛笭鴿則分拋擲式、掀籠式，鴿種是俗稱「紅腳仔」的菜鴿，背鴿笭負重飛翔的能力強，起飛後會從鴿笭發出嗡嗡嗡聲響，鴿笭賽視天候為期約二週至一個多月才結束，比賽就在各庄鴿笭會的「戰鴿」一來一往間，充滿比賽刺激、趣味。

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2014年台南市公告登錄為市定民俗

二〇一四年台南市公告「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」登錄為市定民俗，文化局致力發揚鴿笭文化、推動舉辦鴿笭活動，每年補助飼料、鴿笭修復、舉辦比賽給各會提高至七萬元，鴿笭文化季落幕還舉辦慶功宴表揚。鹽水後寮鴿笭會長吳冠穎表示，比賽化局製發，但在比賽場地農路插旗就被環保局幟由文化局製發，但在比賽場地農路插旗就被環保局拔走，年年發生，頒獎的獎牌建議改頒匾額，也年年不改，小細節打擊榮譽感。

三慶里長、台南市鴿笭文創協會理事長郭壬貴建議「鴿笭觀光化」，計畫推出掛笭體驗營，結合美食，持續性舉辦，也可串聯學甲蜀葵花節、鄰近景點，形成鴿笭文化小旅行，讓更多人認識鴿笭，在地人有錢賺，才能燃起里民甚至年輕世代對鴿笭文化的興趣；此外，因應製笭師傅凋零，原料成本上漲，明年將推廣三Ｄ列印製作，讓鴿笭可長可久。

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