農村人口外流 台南百年「放鴿笭」憂傳承

台南彩繪鴿笭文創體驗。（記者楊金城攝）

鴿笭文化季登場 笭鴿、鴿友、觀眾都變少 文化局︰可變身觀光體驗遊程

記者楊金城、劉婉君／專題報導

開春後，台南溪北田野上空傳來「嗡嗡嗡」聲響，在眾人吆喝聲中，只見笭鴿奮力背起鴿笭向上飛，台南市鴿笭文化季熱鬧登場了，鴿笭的未來依舊令人憂心忡忡。鴿笭文化式微，根本在於出賽的笭鴿、養鴿鴿友、比賽觀眾愈來愈少，台南市定民俗鴿笭文化的延續充滿挑戰。

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老輩凋零 丹娜絲颱風重創鴿舍

「老的凋零，去年再被丹娜絲颱風重創鴿舍，養鴿的鴿友愈來愈少了！」鹽水舊營鴿笭會會長劉峰宗點出困境，七十一年次的劉峰宗、七十年次的鹽水後寮鴿笭會長吳冠穎算是鴿笭玩家中「幼齒的」，兩人感嘆老一輩凋零，養鴿傳承後繼乏力。為延續賽鴿笭，有的庄頭鴿友就拆成二隊，有的一庄戰三庄，填補失了對抗的庄頭。

養鴿可說寥寥可數，舊營鴿笭會目前只有四人養鴿，新營太南Ｂ軍鴿笭會如今也只剩四人養鴿，鹽水大莊、新營太北、太南Ａ軍、鹽水後寮、義稠養鴿會友都剩四至七人養鴿，以前出賽的鴿子有一百多隻，目前能出動五、六十隻就不錯了。五十一年次、太南Ｂ軍鴿笭會長謝瑞祥指出，為了延續庄內鴿笭文化，有興趣才會繼續養下去，但現在人口外移、賺錢養家，哪有時間養鴿。

養鴿花錢花時間 年輕人意願低

「農村人口老化，年輕人養鴿意願低，成了致命傷。」吳冠穎說，養鴿要花時間、金錢，對鴿笭文化沒興趣，年輕一代難以接棒，去年丹娜絲颱風重創各鴿笭會的鴿舍，市府各補助一萬五千元修復，鴿友要自己負擔，有人就不養了。

在學甲三慶里紅茄萣、頂洲二個庄頭，目前鴿友合計有廿多人，頂洲還分成二個鴿笭會，分頭出戰紅茄萣、鹽水羊稠厝，最高齡已逾九旬，平均年齡在七十歲左右，養鴿大減。

林韋旭︰社區營造 創造經濟價值

台南市文化局副局長林韋旭認為，透過社區營造讓地方真正「動起來」是推動鴿笭文化延續的關鍵，整合文化、觀光與產業，在社區傳授養鴿、培訓導覽員、結合年輕世代的創意與數位行銷，建構完整有深度的鴿笭文化觀光體驗遊程，並可全年常態化發展，使鴿笭從節慶活動轉型為文化體驗產業，創造地方的文化經濟價值；未來並可發展文化創意產業，設計多元鴿笭主題商品，讓遊客體驗，更透過收藏延續旅遊記憶。

鴿笭尺寸分大小。（記者劉婉君攝）

鴿友為鴿子綁上鴿笭。（記者劉婉君攝）

台南市鴿笭文化季熱鬧登場，但鴿笭文化傳承令人憂心。（記者楊金城攝）

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