空總舊址 打造國家級文創設施

空總舊址現為「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）。 （記者何玉華攝）

記者何玉華／專題報導

原為國防部空軍司令部的空總舊址，現由文化部營運為「台灣當代文化實驗場」，都市計畫變更案三月底經台北市都市計畫委員會審議通過，全區變更為文教用地。文化部表示，將規劃建構國家級文化藝術創新設施，是自一九八〇年中正紀念堂興建完成後，首都近五十年來第一個符合廿一世紀、具有指標性的文化展演場地。

預計興建複合式藝術園區

空總舊址預計興建兼具當代藝術、科技媒體與社會創新等三個面向的複合式藝術園區，因屬軍事用地，文化部先依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」於二〇一九年四月經北市都委會審議通過多目標臨時使用，為期七年，且須在兩年內提出都計變更案。

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文化部指出，空總舊址現行主要計畫為住宅區、細部計畫為軍事機關用地。區位在正核心，鄰近華山文創園區、東有台北流行音樂中心、北有建國啤酒廠，南有即將興建的音樂圖書館及大安森林公園，兼具文化內容廊帶與城市休閒廊帶優勢。為讓使用與都市計畫相符，且確保作為藝文展演與文化產業培育的長期使用，希望變更為文教用地。

文化部指出，台北市自一九八〇年中正紀念堂興建完成後，已有近半世紀沒有國家級的文化設施興建，空總用地變更完成後，將興建國家級文化藝術創新設施，會是首都近五十年來第一個符合廿一世紀新的國家文化設施，希望作為藝術產業聚落與保留開放空間供市民休憩，從事藝術研發中心、創作展演廳、放映廳、產業培育基地及提供多元的展示功能與國際交流媒介。

都委會討論後建議，將建國南路一段、忠孝東路三段二一六巷、二四八巷開放空間留設從退縮五公尺改為十公尺；取消新建建築物六十公尺限高，另考量人行動線交織的節點留設及與古蹟融合等納入後續都市設計準則，修正後送內政部都委會審議。

市議員秦慧珠表示，地是中央的，閒置近廿年，作為文教用地代表回歸到文化部，由中央全面主導開發，很難想像國家級的文化設施是什麼，拭目以待。

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