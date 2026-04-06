京華城與空總案 議員質疑 柯市府差別待遇

空總舊址臨建國南路、仁愛路側的南區為古蹟定著範圍，圖中的戰情大樓為古蹟之一。（記者何玉華攝）

京華城獲額外20％容獎 順利開工 空總案被要求回饋40％土地 延宕至今

記者何玉華／專題報導

前台北市長柯文哲第二任期，積極協助沈慶京讓京華城獲得額外廿％容積獎勵，對中央文化部在空軍總司令部（簡稱空總）舊址推進的「空總台灣當代文化實驗場」都市計畫變更案，卻堅持回饋四十％土地，與前文化部長李永得隔空互罵，延宕至今；京華城在柯卸任前已順利動工，空總案卻直到蔣萬安就任第三年，日前才在北市都委會通過審議。市議員簡舒培表示，若空總開發案有如京華城一般待遇，早就過了；差別就在空總是公家的，無利可圖，又可用來教訓民進黨，柯何樂不為。

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空總2處被指定為市定古蹟 計畫卡關

空總舊址位在仁愛路三段與建國南路一段交叉口東北側，是前文化部長鄭麗君為落實蔡英文總統文化白皮書重要政策，二〇一八年核定第一期發展整體計畫，打造「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）。文化部二〇二〇年底提出修正綱要計畫，柯市府隨即在二〇二一年一月逕行指定空總舊辦公大樓及戰情大樓兩處為市定古蹟，並將十五處歷史建物變更為古蹟附屬設施，導致計畫卡關，迫使文化部得重提再利用計畫，已通過的修正綱要也須因應新的文資指定內容，重新修正。

前文化部長李永得痛罵柯吃人夠夠 最終重提計畫

後，文化部提出新的都計變更案包含商業使用，北市府認為依公設用地變更為商業區應回饋四十％土地，加上被指定為古蹟的土地逾半，使得前文化部長李永得相當不滿，痛罵北市府「獅子大開口」，北市府反嗆李「吃人夠夠」。最終文化部提出南、北兩側不同變更計畫，南側古蹟區變更為古蹟保存地，北側作文教用地。

全區變更為文教用地 今年3月底通過

二〇二二年十一月，柯市府卸任前一個月的都委會，主席、副市長彭振聲做出決議，古蹟保存地與文教用地不用回饋土地，建議整塊基地作為文教用地，規劃比較有彈性，請文化部再提方案送都委會審議，開發案也延宕至今。市長蔣萬安上任，文化部經公展獲民意支持全區變更為文教用地，重新提送都委會，今年三月底通過。

反觀京華城案透過自創容積獎勵，在二〇一八年至二〇二二年柯第二任期，經市府「輔導」協助，二〇二〇年三向柯提出陳情，隔年便獲得廿％容獎，柯卸任前取得建築執照，順利動工。

簡舒培：空總是公家機關 無利可圖

簡舒培說，空總開發在柯文哲上任前就一直討論；柯第一屆市長時，與中央執政的民進黨是合作關係，當時提出很多做法。到了第二屆跟民進黨分道揚鑣，柯找盡麻煩杯葛，連一度通過的文資審議後來也重送，整個空總開發一直往後延。她感嘆，若空總開發案如同京華城一樣，早就過了。差別就在空總是公家的，無利可圖，又可用來教訓民進黨，柯何樂不為。

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