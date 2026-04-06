從叛逆少年到師鐸獎得主 黃俊程用焊槍激發學生熱情

從叛逆少年到師鐸獎得主，南港高工老師黃俊程帶學生找到自己的路。（教育部提供）

從曾經讓師長頭痛的叛逆少年，到榮獲師鐸獎的技職教師，黃俊程在台北市南港高工冷凍空調科的教室裡，用焊槍的專業與陪伴，帶領學生找到自己的路。他相信，「沒有天生叛逆的孩子，只有渴望被理解的心」，正因自己曾走過迷惘，更能看見學生的需要。

走過迷惘 更能看見孩子需要

國中時期黃俊程是個讓父母師長頭痛的學生，多年後轉任教師，看到課堂上搗蛋、打瞌睡的學生，感覺「看到以前的自己」。正因走過迷惘歲月，他更明白，教學前必須先建立情感連結，課堂上，黃俊程以幽默方式拉近與學生的距離，也常在放學後與學生一起打球，建立信任關係。

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面對技職教育重視實作的特性，黃俊程採取分組競賽方式，程度較弱的學生為團隊努力追趕，表現優秀者則主動協助同儕，形成互助學習氛圍。他認為，唯有讓學生感受到被接納與肯定，才能激發對技術的熱情。

願意等 就能等到孩子回頭

曾有一名學生因衝突離開校園，讓他長期掛心，多年後，這名學生主動回校向他道歉並尋求幫助。黃俊程利用課餘時間幫他補強專業，陪伴學生重返升學軌道，最終考上理想科大，也讓他更加堅定「願意等，就能等到孩子回頭」信念。

面對AI時代，黃俊程引導學生學會辨識與修正AI內容，他強調AI能輔助判讀，但無法取代現場操作的經驗與手感，技術背後的人性與溫度，才是職人真正價值。

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