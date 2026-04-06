為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從叛逆少年到師鐸獎得主 黃俊程用焊槍激發學生熱情

    2026/04/06 05:30 記者林曉雲／台北報導
    從叛逆少年到師鐸獎得主，南港高工老師黃俊程帶學生找到自己的路。（教育部提供）

    從叛逆少年到師鐸獎得主，南港高工老師黃俊程帶學生找到自己的路。（教育部提供）

    從曾經讓師長頭痛的叛逆少年，到榮獲師鐸獎的技職教師，黃俊程在台北市南港高工冷凍空調科的教室裡，用焊槍的專業與陪伴，帶領學生找到自己的路。他相信，「沒有天生叛逆的孩子，只有渴望被理解的心」，正因自己曾走過迷惘，更能看見學生的需要。

    走過迷惘 更能看見孩子需要

    國中時期黃俊程是個讓父母師長頭痛的學生，多年後轉任教師，看到課堂上搗蛋、打瞌睡的學生，感覺「看到以前的自己」。正因走過迷惘歲月，他更明白，教學前必須先建立情感連結，課堂上，黃俊程以幽默方式拉近與學生的距離，也常在放學後與學生一起打球，建立信任關係。

    面對技職教育重視實作的特性，黃俊程採取分組競賽方式，程度較弱的學生為團隊努力追趕，表現優秀者則主動協助同儕，形成互助學習氛圍。他認為，唯有讓學生感受到被接納與肯定，才能激發對技術的熱情。

    願意等 就能等到孩子回頭

    曾有一名學生因衝突離開校園，讓他長期掛心，多年後，這名學生主動回校向他道歉並尋求幫助。黃俊程利用課餘時間幫他補強專業，陪伴學生重返升學軌道，最終考上理想科大，也讓他更加堅定「願意等，就能等到孩子回頭」信念。

    面對AI時代，黃俊程引導學生學會辨識與修正AI內容，他強調AI能輔助判讀，但無法取代現場操作的經驗與手感，技術背後的人性與溫度，才是職人真正價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播