鋒面接近 明天全台防雷雨

玉山前晚降下四月雪。（氣象署提供）

昨天清明節天氣轉晴，今天鋒面接近又要轉雨！中央氣象署預報，今天天氣較不穩定，明天鋒面、東北季風增強，全台幾乎都要防雷雨，尤其北部地區有局部較大雨勢發生，到了週三後天氣逐漸穩定，各地轉為晴到多雲好天氣。

玉山積雪2公分

玉山前晚下近二小時的四月雪，玉山氣象站昨日積雪二公分，玉管處提醒山友注意路況。

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氣象署預報員林定宜表示，今天中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，南部多雲，午後山區防局部短暫陣雨。明天是未來一週天氣最劇烈的一天，受到鋒面影響、東北季風增強，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，全台都可能下雷雨。

林定宜指出，週三東北季風減弱，水氣逐漸減少，清晨北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨，白天開始東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨；週四到下週日天氣較穩定，各地晴到多雲，僅午後山區有零星短暫雷陣雨。

週四轉為晴到多雲

溫度部分，林定宜表示，今天各地白天溫度仍有廿七至卅一度，週二、週三受到東北季風、鋒面影響，北部、東北部白天溫度稍轉涼，降至廿三至廿七度，週四至下週日各地暖熱，白天回升至廿八至卅二度，早晚廿至廿四度。

週二這波雨勢能否持續為中南部水庫進帳？林定宜回應，上週六那波鋒面多少為水庫補水，但春雨雨勢多較短暫，若要有足量挹注，可能需期待梅雨季。

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