寵物使用人用藥物 擬開放獸醫備藥／新制7月上路 確保在黃金期獲得救治

為確保寵物就醫用藥權益，防檢署近日將邀食藥署、藥師公會、獸醫師公會全聯會等各方代表討論修法，擬開放獸醫可預先儲備藥物。（讀者提供）

為確保寵物用藥權益並可掌握人用藥物流向，農業部與衛福部共推人用藥用於寵物措施將於七月一日上路，但登錄於動保用藥進度緩慢，可供寵物使用的七〇一項人用藥品，僅一四四項完成轉動保藥品登錄，防檢署將邀食藥署與產業團體共商，擬開放獸醫可儲備藥品並建立氧氣瓶配送機制。

許多飼主視寵物如家人，用心照顧，但因市場小影響業者意願，國內寵物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療寵物，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，時任政委的唐鳳於二〇一九年協調衛福部、農業部，並於二〇二四年公布人用藥物用於寵物措施，緩衝期二年，訂於今年七月實施。

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701項共用藥僅144項登錄

該措施規範人用藥物若要用於寵物，須向防檢署登錄，包裝須改標，防檢署委託獸醫師公會全聯會盤點，可供寵物使用的人用藥品共七〇一項，但迄今僅一四四項完成轉動保藥品登錄。

因寵物治療時用的醫用氧氣瓶尚未登錄，藥品品項也過少，飼主與獸醫擔憂影響寵物醫療權益，如半夜發生緊急狀況，飼主恐難持獸醫處方箋到藥局購買藥物或醫用氧氣瓶。

防檢署副署長傅學理表示，將主動與食藥署、獸醫師公會全聯會、藥師公會全聯會等聯繫後將於近日開會，研擬透過修法讓其他五五七項藥品讓獸醫可先行儲備以供急診使用，確保急診寵物能在黃金時間內獲得救治。

建立氧氣瓶配送機制

針對醫用氣體（如氧氣鋼瓶）及注射劑型藥品部分，傅學理表示，已透過獸醫師公會全聯會向廠商宣導鼓勵登錄外，將擬定配套配送機制與標籤標示例外規範，並建立供應體系，讓動物醫院取得所需醫用氣體，飼主不用自行扛鋼瓶往返藥局與動物醫院。

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