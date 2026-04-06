猴群遍布山區防不勝防／雲嘉未採取防治果園 損失逾5成

張克森說，裝電圍網後，猴子還是偶爾會企圖闖入。（張克森提供）

台灣獼猴族群擴張破壞農作物，造成農民巨額損失。雲林古坑粗估，沒有採防治手段的椪柑園損失約五成；嘉義中埔芭蕉農指出，猴子除將已成熟的芭蕉吃光，還會把未成熟的芭蕉樹葉也折斷，損失慘重。

雲林猴害最嚴重的地區在古坑草嶺，村長陳兵通說，人猴大戰已十多年，曾經草嶺推廣甜杮，石壁有廿多戶種植，因台灣獼猴危害嚴重，果農防不勝防「戰敗」紛紛放棄，現只剩一戶種植。

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陳兵通表示，台灣獼猴危害的作物很多，從短期蔬菜、竹筍、果樹到咖啡都有，尤其竹筍，四、五十隻猴群進入竹林，專挑最嫩的筍尖吃，折斷後整支筍就報廢了，收成剩不到五成，且不會長新的筍苗。

回古坑荷苞村種火龍果的果農張克森指出，他的果園在海拔一百多公尺處也受猴害所苦，牠們看到紅色果實就採，咬一口丟地上，損失慘重，因為猴群神出鬼沒，試過放沖天炮等防治法成效有限，兩年多前裝設電圍網，才解決猴患。

古坑鄉公所農經課長蔡歆雁表示，根據農民來申請鞭炮驅猴時告知，以椪柑受害最嚴重，沒有防治的果園損失約五成，有驅趕的損失約二至三成。

吃完芭蕉還折斷樹葉

嘉義縣政府農業處表示，受害作物包括咖啡、蓮霧、柿子、酪梨、芒果、竹筍等，農民多以驅趕、防護、誘捕方式，或放鞭炮、收音機、架設電圍網防護。中埔鄉農民呂政賢說，猴子危害已遍布整個山區，通常於早上清晨三至四點或晚上六至七點出沒，將已成熟的芭蕉吃得幾乎不剩，未成熟的芭蕉樹葉也會被折斷。有的農民架設電圍網驅趕，然而猴子會另找出入口闖入，防不勝防，看到辛苦栽種作物被猴子吃光，讓農民欲哭無淚。

雲林荷苞火龍果園前幾年飽受台灣獼猴危害。（張克森提供）

古坑果農張克森的火龍果園先前飽受台灣獼猴危害。（張克森提供）

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