全台逾25萬隻！猴害損農 辣椒彈有效驅離／農業部擇定雲、嘉試辦 圍捕後移置收容所

林業署嘉義分署去年在嘉義縣中埔舉辦獼猴防治觀摩會。（資料照）

近年來台灣獼猴數量大幅增加，二〇一一年農委會估計全台超過廿五萬隻，十多年來數量只多不少，造成多地嚴重農損，農業部林業保育署從去年底陸續和嘉義縣、雲林地方合作，擇定古坑、林內、中埔等地測試用槍驅離，結果顯示猴群一個月內都不再出現，未來可能成為驅猴主要方式。

台灣獼猴原為保育動物，因族群數量不斷增加，二〇一九年移出保育類動物名單，因無天敵，數量繼續增加，今年初高山甜柿就因猴害減產五成，也有文旦園被獼猴入侵，導致無法收成；目前除北北基桃沒有猴害外，西部縣市和宜蘭都有猴群蹤跡，農業部長陳駿季日前在立院答詢時示警，若不妥善處置，未來五年內猴群就不會只出現在田間，而會出現在台北市區。

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二〇一一年時任監委程仁宏、李炳南也提出調查報告指出，台灣獼猴族群數量超過廿六萬隻，南投枇杷果農反映遭猴群入侵採食且無處求償，高雄柴山也有荔枝果園受害，曾向高市府提行政訴訟求償六十萬元被駁回，建議政府應建立合理補償機制。

補助架設電圍網 成效有限

為降低猴害，農業部補助農民架設電圍網等，但因獼猴會攀爬樹枝入侵，成效有限，林業保育署簡技鄭伊娟表示，使用電圍網必須搭配其他方式，像是電圍籬、防猴罩網等，也鼓勵農民飼養家犬驅離猴群。

去年底在地方政府主動提出需求下，擇定嘉義、雲林執行移置測試，由專業人員使用塑膠或辣椒子彈射擊侵入農地的猴群，讓其疼痛及感官不適，並引入改良式獵具圍捕後移置到收容所等。

去年十二月在中埔、今年二月在古坑及林內等地測試，以中埔地區為例，猴群被驅離後已一個月都沒有出現；至於捕獲的獼猴，會移置並篩檢疫病，若檢測出有人畜共通傳染病，則會依法處置。

鄭伊娟說明，將盤點具有專業移置技能的人員，建立專業人才名單供地方或農民委託，協助處理野生動物危害。鄭伊娟表示，農業部天然災害通報系統正規劃野生獸類危害農作通報項目，透過通報平台蒐集獸害衝突物種及熱區資訊，整合座標與GIS系統，作為後續地方政策補強及衝突預警資訊，並作為野生獸類危害納入農業保險評估基礎資料。

動物團體建議結紮絕育

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏認為，處理獼猴對農作物干擾須遵循動物福利原則，也對收容表示疑慮，建議以結紮絕育降低數量為宜。

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