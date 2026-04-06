林靜儀︰美專利藥關稅 不會導致台灣的藥變貴

衛福部次長林靜儀（資料照）

美國近期公布最新關稅政策，針對輸入美國的專利藥品及其原料藥課徵百分之一百關稅，引起外界關注。衛福部次長林靜儀（見圖，資料照）指出，我國輸美藥品以學名藥及學名藥的原料藥為主，屬於「暫時豁免關稅」項目，且美國相關政策影響的是「賣去美國」的「專利藥品」，並不會導致台灣的藥變貴。

我輸美以學名藥及其原料藥為主

美國於美東時間四月二日公布藥品二三二關稅行政命令，針對輸入美國之「專利藥品及其原料藥」課徵百分之一百關稅，但對於已經與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率，另這次行政命令暫時豁免學名藥及其原料，不過將於一年內重新評估。

請繼續往下閱讀...

據我國藥品出口統計，二〇二四年學名藥出口額計約八十四．七二億元，佔整體輸美製劑外銷產值八十六．五％，輸美原料藥出口額計約五．四四億元，佔我國整體原料藥外銷產值九．九％；另我國輸美藥品一項為專利藥品，出口額約十三．二億元，佔我國整體輸美製劑外銷產值十三．五％。

林靜儀指出，我國輸美國的藥品以「學名藥及學名藥之原料藥」為主，都屬於暫時豁免關稅的部分，輸美的專利藥品則只有一項，業者除持續於國內生產製造外，也已規劃在美投資設廠，進行海外市場佈局。

此外，林靜儀強調，美國這次的行政命令目的是引導藥廠到美國設廠製造，將造成美國國內的「進口專利藥」變貴，而不是台灣的藥變貴，我國自美國進口藥品則依然沒有關稅，這次台美關稅談判也不會影響進口藥品價格、亦不致影響自美輸入台灣的藥品供應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法