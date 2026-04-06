為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林靜儀︰美專利藥關稅 不會導致台灣的藥變貴

    2026/04/06 05:30 記者林志怡／台北報導
    衛福部次長林靜儀（資料照）

    衛福部次長林靜儀（資料照）

    美國近期公布最新關稅政策，針對輸入美國的專利藥品及其原料藥課徵百分之一百關稅，引起外界關注。衛福部次長林靜儀（見圖，資料照）指出，我國輸美藥品以學名藥及學名藥的原料藥為主，屬於「暫時豁免關稅」項目，且美國相關政策影響的是「賣去美國」的「專利藥品」，並不會導致台灣的藥變貴。

    我輸美以學名藥及其原料藥為主

    美國於美東時間四月二日公布藥品二三二關稅行政命令，針對輸入美國之「專利藥品及其原料藥」課徵百分之一百關稅，但對於已經與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率，另這次行政命令暫時豁免學名藥及其原料，不過將於一年內重新評估。

    據我國藥品出口統計，二〇二四年學名藥出口額計約八十四．七二億元，佔整體輸美製劑外銷產值八十六．五％，輸美原料藥出口額計約五．四四億元，佔我國整體原料藥外銷產值九．九％；另我國輸美藥品一項為專利藥品，出口額約十三．二億元，佔我國整體輸美製劑外銷產值十三．五％。

    林靜儀指出，我國輸美國的藥品以「學名藥及學名藥之原料藥」為主，都屬於暫時豁免關稅的部分，輸美的專利藥品則只有一項，業者除持續於國內生產製造外，也已規劃在美投資設廠，進行海外市場佈局。

    此外，林靜儀強調，美國這次的行政命令目的是引導藥廠到美國設廠製造，將造成美國國內的「進口專利藥」變貴，而不是台灣的藥變貴，我國自美國進口藥品則依然沒有關稅，這次台美關稅談判也不會影響進口藥品價格、亦不致影響自美輸入台灣的藥品供應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播