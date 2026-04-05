嘉縣轎篙筍還沒冒出 期待豐沛春雨

轎篙竹園苦等不到筍子冒出來。（記者蔡宗勳攝）

嘉義山區特產轎篙筍，往年三月底就進入採收季，今年缺少春雨滋潤，迄今仍不見轎篙筍蹤影，筍農期待這幾波鋒面能帶來豐沛雨水，雨後春筍豐收，讓「筍子銀行」日日進財，不過，昨天入春以來最強春雨報到，然而山區降雨量不如預期，無助於轎篙筍生產，筍農只能繼續等待。

中央氣象署統計，截至昨午四點半，嘉義地區降雨量以大林鎮四十一毫米最高，其次大埔鄉三十七毫米，轎篙筍主要產區都只有一、二十毫米，對長筍助益有限。

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病害、山豬肆虐 產量大減

阿里山鄉豐山村筍農許銘宏說，嘉縣轎篙筍產量占全國九成五，但這幾年轎篙竹染病死亡狀況愈來愈嚴重，估計已死亡逾八成，剩下的又飽受台灣獼猴與山豬肆虐，讓筍農苦不堪言；今年春季雨水不足，筍園地表幾無動靜，看不到轎篙筍要出土跡象。

山美村筍農莊信然表示，以往轎篙筍還沒有冒出來，山豬就已捷足先登，口腳並用將土裡鮮筍挖出來吃下肚，今年至今竹園仍靜悄悄，還不見山豬翻地找筍子跡象。

前阿里山鄉代表會主席葉秋源指出，轎篙竹大量死亡致轎篙筍產量銳減，這幾年價格看俏，今年幾場春雨雨量都不多，被乾涸地表吸收，難以滲入土裡，因而筍子長不出來，期待較大降雨，僅存轎篙竹才有機會長出竹筍。

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