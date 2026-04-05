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    首頁 > 生活

    國際降級黑琵為「易危」 南市獎勵不變

    2026/04/05 05:30 記者楊金城／台南報導
    台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，今年記錄到二五五六隻。（南市農業局提供）

    台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，今年記錄到二五五六隻。（南市農業局提供）

    國際自然保護聯盟紅皮書已將黑琵從「瀕危」物種等級降為「易危」，但農業部林保署強調，國內將維持同等強度保育等級，台南市農業局指出，對提供黑琵覓食的魚塭塭主給予生態給付的獎勵、黑琵棲地巡護、黑琵大量鳥類傷患救援機制都未變，持續推動。

    上月公布的二〇二六黑琵全球普查紀錄七七四六隻，台灣就記錄到四七一九隻，比去年大增五五〇隻，其中台南二五五六隻，也比去年多了一一七隻，這已是連續六年超過二千隻，顯示公私部門協力黑琵保育有成，目前黑琵已長出金黃色繁殖羽，等待北返。

    農業局說，台南在曾文溪口、四草、學甲、將軍及北門濕地等區域皆可見黑琵族群停棲覓食，顯現台南在棲地的環境優化逐漸顯現。黑琵也會到魚塭覓食，為鼓勵塭主在魚塭休養時留下雜魚，提供重要棲地生態給付獎勵。

    農業局森保科指出，對七股、安南區陸上魚塭至少一個月維持廿公分以下低水位提供黑琵覓食，現行生態給付是一公頃一萬元獎勵塭主，從二〇二一年推動，逐年成長，去年有五十八人、一八二．九公頃申請，二〇二二年最高有六十二人、二〇七公頃獲准獎勵。

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