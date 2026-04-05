跟著台南舊地圖「美味」地名 嚐米製點心

檨仔林「米粉街」已消失，美術館旁的阿全碗粿仍以舊地名「檨仔林」當招牌。（記者王捷攝）

記者王捷／專題報導

台南以小吃聞名，很多人知道新美街過去因米市興盛舊稱「米街」，而台南還有三個舊地名，與麻糬、米粉與現在少見的茯苓膏等美食有關，證明台南人從清領時期就有餘裕吃點心。

麻糍巷 專賣大福第二代經營

清領時期府城街道常以產業聚落命名，例如一八七五年的古地圖，被歷史學者稱為「台灣第一街」的民權路二段，曾是商業核心，後方有條用麻糬命名的「麻糍（音同慈）巷」，從現在的位置來說，大概是阿霞飯店後方。早年福建移民將米文化帶到府城，點心也因米而生。

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麻糍街附近有專賣大福的店家「福樂屋」，現年七十八歲的創辦人朱水源在五十多年前創業，不曉得現址附近曾有條「麻糍巷」舊地名，他賣起與麻糬相近的大福、冬天也賣元宵，源起早年很多外省籍公務員想吃元宵，現由兒子朱育德接手。

檨仔林 米粉街消失改賣碗粿

知名景點台南美術館二館，曾是一片芒果林，舊地名稱「檨仔林」，附近有條「米粉街」，約在忠義國小內，當時米粉加工後再送進府城。但在日治時期就已不見米粉街；特別的是，美術館旁的阿全碗粿仍以舊地名「檨仔林」當招牌，老店的碗粿散發的米香深受顧客喜愛。

茯苓膏街 老店傳承超過80年

成功國小在清領時期曾是「台灣縣署」所在，早年旁邊有條「茯苓膏街」，茯苓常被中醫視為滋補藥材，不是百姓容易端上桌的點心，可能因此才會在官府前販售。「茯苓膏街」現已成了自強街巷內的住宅區，但在國華街仍有專賣茯苓「糕」的林家茯苓糕，糕體以糯米製作，一九四一年創業至今，傳承至第三代林抒汎。

現在講起台南小吃，許多人會脫口說出牛肉湯，但過去「阿舍」才有餘裕消費的米製點心未消失，只是跟著三個「美味」地名一樣，成為容易被遺忘的日常，但舊地圖悄悄的把府城口味留到現在。

「茯苓膏街」現已成了自強街巷內的住宅區。（記者王捷攝）

台南舊地名「米粉街」的位置，大約是在現今忠義國小校內。（記者王捷攝）

「麻糍巷」位於阿霞飯店後方。（記者王捷攝）

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