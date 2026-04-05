台南祀典大天后宮春祭 總統祈福揭匾

總統賴清德致詞推崇祀典大天后宮神聖地位。（記者洪瑞琴攝）

主祭並敬獻匾額「恩溥黎庶」 賴清德︰彰顯地方信仰與文化傳承

總統賴清德昨天出席台南祀典大天后宮「丙午年春祭釋奠祈福大典暨揭匾大典」，親自擔任正獻官，並以國家元首身分向媽祖敬獻匾額「恩溥黎庶」，表達全國人民的敬意，感謝媽祖數百年來庇佑百姓的神威與恩澤。

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賴清德全程台語致詞，他說，祀典大天后宮是台灣首座由官方興建的媽祖廟，也是第一座以「天后宮」命名的媽祖廟，早在一七二〇年即列入官方祀典。每年廟會活動可跨越府城各廟境募集經費，府城各宮廟舉辦活動時，「第一號轎番簽」都保留給祀典大天后宮，其神聖地位可見一斑。

全台首座官方「祀典」媽祖廟

賴清德指出，台南是台灣歷史文化重鎮，宗教信仰是凝聚民心的重要力量。祀典大天后宮不僅是地方信仰中心，也是台灣唯一列入官方「祀典」的媽祖廟，承載深厚的文化資產與歷史記憶。透過春祭典禮延續傳統禮俗，讓更多人了解台灣宗教文化的底蘊，也彰顯地方信仰與文化的持續傳承。

展現文化古都、眾神之都特色

台南市長黃偉哲表示，祀典大天后宮春祭大典象徵台南擁有珍貴的無形文化資產與傳統民俗，意義非凡。總統親臨主祭並賜匾，不僅對宗教文化保存與傳承具有象徵意義，也再次彰顯台南「文化古都、眾神之都」的城市特色。市府將持續維護與延續傳統文化，讓其價值長久發揚光大。

春祭大典全程依循古制舉行，由鼖鼓三通揭序，歷經啟扉、排班、禮樂就位及迎神等儀程，鐘鼓齊鳴、古樂佾舞交織，呈現莊嚴肅穆的祭典氛圍。賴清德依序完成三獻禮，虔誠祝禱國泰民安、風調雨順。

包括立委陳亭妃、賴惠員、謝龍介、林俊憲，以及祀典大天后宮主委張文輝等人都出席春祭，與民眾一同見證台南宗教文化的傳承與盛典。

總統賴清德（中）主持台南祀典大天后宮春祭大典，向媽祖敬獻匾額「恩溥黎庶」。（台南市府提供）

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