為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣山區強降雨 峨眉、北埔溪水暴漲

    2026/04/05 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    北埔通往苗栗南庄的竹37-1線因大雨道路充斥落石，北埔鄉公所宣布封閉。（鄉公所提供）

    北埔通往苗栗南庄的竹37-1線因大雨道路充斥落石，北埔鄉公所宣布封閉。（鄉公所提供）

    北埔鄉長指南埔村水災40年首見 竹37-1線落石路斷 全線封閉

    因鋒面挾帶強降雨，新竹縣昨天強降雨區落在五峰、竹東、北埔一帶山區，時雨量最大的時段落在清晨五點到七點間；其中北埔鄉外坪地區靠五指山的觀測站，測得七十一．五毫米和六十八毫米，廿四小時累積雨量超過三百毫米，居全縣之冠，也導致北埔、峨眉兩鄉共撤離廿七人，幸人員都脫困獲安置。北埔鄉長莊明增表示，南埔村的水災是三、四十年來首見。

    北埔、峨眉撤離居民、遊客

    在道路坍方災情部分，以北埔通往南庄的竹卅七—一線三公里處最嚴重，當地因土石崩落，導致路面泥濘、佈滿大小石塊，交通完全中斷，已緊急封閉。其餘落石坍方、路樹倒塌處集中在連絡竹東、五峰的一二二號縣道上，有多處因落石影響交通，但都陸續搶通至少恢復單向通行。竹東鎮也有零星路樹土石滑落。

    北埔鄉南埔村番婆坑一帶五戶、十一人因峨眉溪所屬的大坪溪溪水暴漲受困，南坑村也有一戶四人岌岌可危，共六戶十五人進行預防性撤離安置。峨眉鄉則有十二名遊客受困，被救援安置。北埔鄉通往苗栗南庄的竹卅七—一線也發生落石，自小客車上一對母女受困獲救。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播