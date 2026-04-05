竹縣山區強降雨 峨眉、北埔溪水暴漲

北埔通往苗栗南庄的竹37-1線因大雨道路充斥落石，北埔鄉公所宣布封閉。（鄉公所提供）

北埔鄉長指南埔村水災40年首見 竹37-1線落石路斷 全線封閉

因鋒面挾帶強降雨，新竹縣昨天強降雨區落在五峰、竹東、北埔一帶山區，時雨量最大的時段落在清晨五點到七點間；其中北埔鄉外坪地區靠五指山的觀測站，測得七十一．五毫米和六十八毫米，廿四小時累積雨量超過三百毫米，居全縣之冠，也導致北埔、峨眉兩鄉共撤離廿七人，幸人員都脫困獲安置。北埔鄉長莊明增表示，南埔村的水災是三、四十年來首見。

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北埔、峨眉撤離居民、遊客

在道路坍方災情部分，以北埔通往南庄的竹卅七—一線三公里處最嚴重，當地因土石崩落，導致路面泥濘、佈滿大小石塊，交通完全中斷，已緊急封閉。其餘落石坍方、路樹倒塌處集中在連絡竹東、五峰的一二二號縣道上，有多處因落石影響交通，但都陸續搶通至少恢復單向通行。竹東鎮也有零星路樹土石滑落。

北埔鄉南埔村番婆坑一帶五戶、十一人因峨眉溪所屬的大坪溪溪水暴漲受困，南坑村也有一戶四人岌岌可危，共六戶十五人進行預防性撤離安置。峨眉鄉則有十二名遊客受困，被救援安置。北埔鄉通往苗栗南庄的竹卅七—一線也發生落石，自小客車上一對母女受困獲救。

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