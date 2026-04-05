竹市兒藝節美食攤等無人 怨規劃不佳

新竹市兒藝節在新竹公園舉行，有美食攤業者抱怨因位置偏遠無人潮。（記者洪美秀攝）

新竹市府在新竹公園及孔廟周邊連續四天舉辦兒藝節「偵探樂園」活動，但有美食攤商在網路社群發文嘆「救命〜人流都在體育館前面，後面這一區都沒人……」，因美食攤位設在體育館旁的停車場，但人潮都集中在孔廟廣場，讓攤商大嘆生意不好，人潮進不來，更質疑市府的攤位安排讓攤商難做生意，再加上雨天，生意更差。

市府︰循往例抽籤隨機安排

市府回應，今年兒童遊藝節飲食攤位共四十攤，循往例安排在大型遊具區體育館前的停車場，目的是希望容納更多人潮，以利民眾休憩，而手作攤位則安排在孔廟廣場兩側，靠近會場進行各項藝術體驗，以利民眾安排活動，攤位位置皆是抽籤隨機安排。這幾天連假偶有下雨，文化局在活動現場服務台都備妥成人及兒童雨衣，可供民眾使用。戶外劇場節目，原則上仍正常進行，文化局會滾動審視各場次前的天氣狀況，若有停演或延後等必要，會現場廣播，並公告在文化局臉書。

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有攤商抱怨今年兒藝節的美食攤位位置不理想，因位在體育館前門停車場旁，但人流幾乎都在孔廟廣場前，人潮都難到達，這幾天生意清淡，也不懂市府為何如此規劃，讓攤商來擺攤卻無人流，加上偶有雨勢，也影響人潮。

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