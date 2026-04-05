拉拉山申請「暗空勝地」認證 地方憂影響夜間照明

桃園市政府積極推動復興區拉拉山「暗空勝地」認證計畫。（台灣暗空協會提供）

桃園市政府推動復興區拉拉山「暗空勝地」認證計畫，三月十三日提送暗空認證提名書給國際暗空協會（IDA）認證輔導人先行審查，最快十一月間可獲認證，議員張秀菊表示，拉拉山可望成為星空旅遊的新地標，地方表達歡迎，但憂心夜間照明不足影響安全。市府觀光旅遊局長陳靜芳強調，採「暗空不暗地」原則推動認證與環境改善，無須擔心夜照不足。

觀旅局：「暗空不暗地」 改善光源

桃市爭取拉拉山「暗空勝地」認證計畫的面積六．四四平方公里，主要在華陵里，涵蓋高義里、三光里，市府今年二月前已完成地方說明會、工作坊、復興區國中小天文教育、暗空導覽培訓等各三場次，與廿二家認證範圍內的旅宿、商家等簽訂「暗空勝地管理公約」，完成巴陵大橋、拉拉山遊客中心、巴陵鐵塔等三大觀星潛力點的戶外照明先期改善，三月廿五日公告「桃園市光污染防制要點」。

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張秀菊說，拉拉山「暗空勝地」認證若通過，可望成為星空旅遊新地標，希望帶動民宿、餐飲、農產品等經濟效益，但地方也憂心認證若對夜間照明限制太多，恐將影響交通、安全及居民的正常夜間生活。

陳靜芳說，會以安全為前提，導入「暗空不暗地」設計理念，辦理戶外光源的設計與改善，讓光線只照在該照的地方，不做娛樂或炫耀等用途，減少光線溢散到天空，避免輝光遮蔽星空，也對生態友善。

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