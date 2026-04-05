桃市公園社團種樹立碑多 議員促杜絕亂象

桃園市議員黃瓊慧痛批公園的立碑文化，指桃園區朝陽公園的石碑相當突兀。（記者謝武雄攝）

市民共享 黃瓊慧建議實質認養 工務局︰正進行修法 強化審核

桃園市公園是全體市民共享公共空間，但議員黃瓊慧發現，包含獅子會在內的民間團體，沒有認養契約，也未負擔長期維護責任，以公益之名，花二萬元種樹綠美化後，還立碑紀念所為，一段時間後「樹死了，碑還在」，很不妥當，她要求市府杜絕這種立碑文化；工務局長汪在宙回應，這是以往特定時空背景下的產物，未來會強化審核機制，避免過多或風格不協調的設施介入公共空間。

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黃瓊慧認為，若企業或民間團體有心投入公益，應朝「實質認養」方向推動，相關設施標示應建立在認養契約基礎上，並納入整體設計規劃，同時設定明確期限，避免無限期佔用公共空間。

她說，若以藝術品形式設置，也應先送交「桃園市政府公園適性發展審議會」審查，確保公共利益優先，市府更應拿出明確態度，杜絕「假植樹，真宣傳」的立碑文化，讓公共空間回歸乾淨、舒適與公平，真正為全體市民共享。

現有38座紀念碑、物

汪在宙表示，經統計公園內接受民間團體致贈紀念碑計十八座、紀念物廿座，依據「桃園市公園管理自治條例」，民間捐贈設施必須由管理機關（養護工程處或各區公所）依現場環境、公園功能及實際需求進行專業認定，並經工務局同意後始得設置。

汪也提到，現在公民意識抬頭，不喜歡這類碑文設施佔用公園空間，工務局已於今年二月啟動桃園市公園管理自治條例修法程序，重點包含強化審核機制，將「適宜性」、「整體景觀融合性」列為審查關鍵，其次是明確維護責任，針對受贈設施後續修繕與權責進行更嚴謹的規範，最後是要確保公園捐贈設施不僅具備社教意義，更能與現代景觀美學共存。

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