雨炸苗栗》大水困頭份翁、獅潭落石阻1車3人 均獲救

頭份老翁受大水圍困，被消防人員救出。（消防局提供）

豪大雨來襲，苗栗昨傳出多處淹水及山區道路落石災情，隨雨勢停緩，已恢復正常。其中，頭份市一名八十歲老翁上午被暴雨積水阻卻通路受困，獅潭鄉一二六線有一車三人因山壁崩塌阻斷前後道路受阻，都由消防隊員順利救出解圍。

老翁居住頭份濫坑里，住家聯外道淹水，因雨勢不斷水位上升，車輛也遭淹沒，他往山上避難並通報救援。消防局獲報確認老翁所處方位，前往救援，涉水接觸到老翁評估無大礙，但水深最深及胸，以船艇將老翁載送救出，送醫檢查無大礙。

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另外，獅潭消防分隊昨中午獲報一輛自小客車三人於一二六線廿九．五公里處遇落石坍方，前後道路受阻，但人員及車輛平安，分隊人員前往引導三人脫困，載送至安全地點。落石部分則通報獅潭鄉公所處理排除。

昨天雨勢來得又急又快，全縣各地多處出現積淹水，後龍鎮高鐵苗栗站附近道路在清晨時汪洋一片，客家圓樓前停車場也宛如池塘；通霄鎮通南里有民宅遭泥水沖入，一樓全遭殃。苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、公館鄉、造橋鄉等多處道路積水超過腳踝，低窪地區及地下道甚有汽車拋錨而遭滅頂或泡水。

「供四停四」灌溉供水暫緩

明德水庫水量昨進帳七百多萬噸，直逼滿水位，旱象獲得紓解。農水署苗栗管理處表示，原四月一日起之「供四停四」的間歇性灌溉供水措施暫時解除。

公館鄉尖山地下道淹水，車輛拋錨泡水。（民眾提供）

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